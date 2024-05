Badminton, Thomas & Uber Cup Finals Chengdu 2024: doppietta della Cina in casa, Indonesia battuta due volte

Si sono concluse a Chengdu, in Cina, le Thomas & Uber Cup Finals 2024 di badminton, ovvero i più prestigiosi tornei a squadre, rispettivamente maschili e femminili, del globo, paragonabili per importanza ai Mondiali: davanti al pubblico di casa è arrivata la doppietta della Cina, che ha vinto battendo in entrambi i casi nell’ultimo atto l’Indonesia, per 3-0 con le donne e per 3-1 con gli uomini.

UBER CUP FINALS CHENGDU 2024

Finale (Torneo femminile)

CINA-INDONESIA 3-0

Chen Yu Fei – Gregoria Mariska Tunjung 21-7 21-16

Chen Qing Chen / Jia Yi Fan – Siti Fadia Silva Ramadhanti / Ribka Sugiarto 21-11 21-8

He Bing Jiao – Ester Nurumi Tri Wardoyo 10-21 21-15 21-17

Liu Sheng Shu / Zhang Shu Xian – Lanny Tria Mayasari / Rachel Allessya Rose non disputata

Han Yue – Komang Ayu Cahya Dewi non disputata

THOMAS CUP FINALS CHENGDU 2024

Finale (Torneo maschile)

CINA-INDONESIA 3-1

Shi Yu Qi – Anthony Sinisuka Ginting 21-17 21-6

Liang Wei Keng / Wang Chang – Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto 21-18 17-21 21-17

Li Shi Feng – Jonatan Christie 16-21 21-15 17-21

He Ji Ting / Ren Xiang Yu – Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana 21-11 21-15

Lu Guang Zu – Chico Aura Dwi Wardoyo non disputata