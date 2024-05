Badminton, Giovanni Toti “virtualmente” ammesso ai Giochi! Sarebbe la prima volta dell’Italia alle Olimpiadi nel singolare maschile

Giovanni Toti è ad un passo dai Giochi di Parigi 2024: la BWF, la Federazione Mondiale di Badminton ha pubblicato l’attuale elenco degli atleti qualificati alle prossime Olimpiadi ed il nome dell’azzurro è il primo dei tre ammessi in maniera virtuale, ovvero a condizione che vengano confermati dagli altri Paesi i nomi di coloro che si sono qualificati in più di un tabellone.

All’azzurro, inizialmente il primo degli esclusi, basterà che venga confermata la multipla qualificazione di uno dei seguenti atleti: il francese Toma Junior Popov (singolare e doppio maschile con il fratello Christo Popov), il sudcoreano Seo Seung Jae (doppio maschile con Kang Min Hyuk e doppio misto con Yu Jung Chae) e lo statunitense Vinsion Chiu (doppio maschile con Joshua Yuan e doppio misto con Jennie Gai).

L’azzurro potrebbe anche esultare prima di queste conferme, sfruttando un’altra situazione venutasi a creare: l’Australia si è qualificata attraverso la quota continentale in quattro tabelloni, ovvero singolare maschile

con Tang (160°), singolare femminile con Ho (92ma), doppio femminile con Mapasa/Yu (32me) e doppio misto con Choo/Somerville (44mi).

Il regolamento prevede che una Nazione non possa qualificarsi in più di due tabelloni attraverso le quote continentali, quindi l’Australia dovrà optare per due delle quattro quote elencate e, nel caso in cui venga declinata la quota nel singolare maschile, non vi sarebbero altri Paesi oceanici oltre Australia e Nuova Zelanda rappresentati nelle prime 250 posizioni del ranking olimpico, quindi la quota andrebbe a Toti.

Bisognerà soltanto attendere una di queste conferme che, da regolamento, dovrà arrivare entro il 24 maggio, per poter fare festa: in passato l’Italia non è mai stata rappresentata ai Giochi nel singolare maschile, mentre sono riuscite nell’impresa nel singolare femminile nel 2008 e nel 2012 Agnese Allegrini, poi 33ma in entrambe le edizioni, e nel 2012 Jeanine Cicognini, la quale si classificò 14ma.