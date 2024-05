ATP Roma, Fritz contro Zverev nel quarto di finale più atteso. Tabilo e Zhang, sfida tra outsider

Giornata di quarti di finale agli Internazionali 2024 di Roma. La parte alta del tabellone maschile terrà banco. Due, quindi, le sfide ad andare in scena e che delineeranno i nomi di due dei quattro semifinalisti. Indubbiamente, tra i giocatori presenti, Alexander Zverev è quello che ha il peso specifico maggiore: n.5 del mondo, 10 finali al livello Masters1000 e cinque affermazioni, tra cui quella di Roma nel 2018 contro Dominic Thiem. Messo alle spalle il bruttissimo infortunio alla caviglia del Roland Garros 2022, Sascha ha fatto vedere nel corso di questo torneo una grande solidità, specialmente con il fondamentale del servizio.

Spesso con la battuta si è tolto dai guai il teutonico e, nello stesso tempo, con il rovescio sa far male come pochi. Il dritto, invece, continua a essere il suo punto debole. Punterà su questo Taylor Fritz che, dopo essere stato sconfitto al primo turno nel torneo di Montecarlo da Lorenzo Musetti, ha avuto un buon rendimento nella stagione sulla terra e al Foro Italico ha dato conferme in questo senso. Se andiamo a vedere i precedenti, sono ben sette le sfide tra loro e il tedesco è avanti 4-3, ma i due non si sono mai incontrati sulla terra e questo fattore andrà considerato.

Nell’altro quarto della parte alta del main draw ci sono due delle sorprese di questo torneo, ovvero il cileno Alejandro Tabilo e il cinese Zhizhen Zhang. Il sudamericano (n.32 del mondo) ha stupito tutti con la sua affermazione nel terzo turno contro Novak Djokovic (n.1 ATP), ma la vittoria negli ottavi anche contro il russo Karen Khachanov (testa di serie n.16) certifica il suo livello di gioco. Un tennis che ha permesso al cileno di vincere 24 partite sulle 33 disputate nel 2024. Il 17° posto nella Race non è certo casuale.

Dall’altra parte del campo ci sarà però un Zhang che, uscito vittorioso da sfide insidiose come contro il francese Adrian Mannarino e l’americano Ben Shelton, ha voglia di proseguire nell’avventura romana. L’unico precedente tra i due risale al secondo turno di qualificazione a Wimbledon del 2021, vinto dal cinese 7-6 (5) 7-6 (5). Un incrocio molto lontano e su una superficie diversa. Per quanto si è potuto vedere sul rosso della Capitale, Tabilo gode dei favori del pronostico.