ATP Roma 2024: Darderi e Passano a caccia del sogno ottavi. Torna in campo anche Djokovic

Continuare a sognare e proseguire la propria favola. Francesco Passaro e Luciano Darderi sono accomunati dagli stessi sentimenti in questi Internazionali d’Italia 2024, che sono già indimenticabili per entrambi e che potrebbero davvero diventare leggendari. Uno aprirà e l’altro chiuderà una domenica di tennis che vede ancora un po’ di Italia in un Foro Italico che proverà a spingere i propri ragazzi ad un risultato incredibile.

Il primo a scendere in campo sarà Francesco Passaro, che è anche quello tra i due azzurri ad avere la miglior occasione per raggiungere gli ottavi a Roma. Infatti il tennista umbro se la vedrà con il portoghese Nuno Borges in un match sicuramente complicato, ma che comunque l’azzurro può fare suo. Da capire quante energie sono rimaste nel corpo a Passaro dopo le tre vittorie consecutive al tie-break del terzo set con il croato Ajdukovic, il francese Rinderknech e l’olandese Griekspoor. Una partita tutta da vivere quella con Borges e dove anche il pubblico potrebbe giocare un fattore molto importante, provando a trascinare il nativo di Perugia ancora più avanti nel torneo.

A chiudere il programma serale sul Centrale ci penserà, invece, Luciano Darderi. L’azzurro sarà chiamato alla clamorosa impresa contro Alexander Zverev, testa di serie numero tre del torneo. Il tedesco è certamente favorito ed ha avuto un ottimo esordio contro l’australiano Vukic. Anche Darderi è reduce da una vittoria veramente brillante contro l’argentino Mariano Navone, arrivata dopo la maratona contro Denis Shapovalov. Un segnale sicuramente incoraggiante per Luciano, che sogna di regalare al pubblico di Roma una serata indimenticabile.

Dopo l’inconveniente della borraccia sulla testa e la simpatica uscita questa mattina con il caschetto da ciclista, Novak Djokovic torna in campo e lo farà contro il cileno Alejandro Tabilo. Un buon test per il serbo, che non è sicuramente al 100%, ma può sfruttare una partita dietro l’altra per trovare la miglior condizione.

Interessante la sfida agli ottavi tra il russo Karen Khachanov e l’argentino Francisco Cerundolo, con il vincente che dovrebbe affrontare agli ottavi proprio Djokovic. Parte sicuramente favorito il bulgaro Grigor Dimitrov con il francese Terence Atmane, mentre sicuramente desta particolare attenzione il derby americano tra Taylor Fritz e Sebastian Korda.