ATP Roma 2024: anche Medvedev saluta, avanti Fritz, Zverev e i cileni agli Internazionali d’Italia

Si chiude molto prima delle previsioni la giornata del Masters 1000 di Roma in campo maschile. Agli Internazionali d’Italia 2024, lato ATP, l’ultimo match finisce quando nella Capitale sono passate da poco le 20.

“Merito”, se vogliamo, di Stefanos Tsitsipas, che supera con un roboante 6-1 6-2 Alex de Minaur: il greco non lascia mai davvero entrare l’australiano in partita e mette in scena la sfida con il cileno Nicolas Jarry, vincitore sul qualificato francese Alexandre Muller per 7-5 6-3.

Nella sua parte di tabellone, quella bassa, saluta Daniil Medvedev. Il russo, vincitore un anno fa, abbandona sia il torneo che i sogni di numero 1 dopo il Roland Garros per via della sconfitta con l’USA Tommy Paul, un sonante 6-1 6-4 che gli regala Hubert Hurkacz. Il polacco esce vincitore da una furiosa lotta con rimonta contro l’argentino Sebastian Baez, battuto dopo due ore e 40 minuti.

Nella parte alta, a proposito di lotte, si registra quella tra Taylor Fritz e Grigor Dimitrov. L’americano non la chiude subito, anche per merito di un gran cuore del bulgaro che fa ogni cosa per allungare il match. Un confronto che, però, perde nettamente al terzo. Più tranquilla, fino a un certo punto, la situazione per Alexander Zverev, con il tedesco che s’impone da favorito contro il portoghese Nuno Borges.

L’altro pezzo di Cile ai quarti si chiama Alejandro Tabilo, in grado di battere in due tie-break il russo Karen Khachanov, dimostrando una volta di più di poter appartenere al meglio sul rosso almeno in quest’annata. Sfiderà l’uomo a sorpresa di questi Internazionali, il cinese Zhizhen Zhang, vincitore di un ottavo altrettanto a sorpresa con il qualificato brasiliano Thiago Monteiro.

RISULTATI ATP ROMA 2024 OGGI

Tabilo (CHI) [29]-Khachanov [16] 7-6(5) 7-6(10)

Zhang (CHN)-Monteiro (BRA) [Q] 7-6(4) 6-3

Zverev (GER) [3]-Borges (POR) 6-2 7-5

Fritz (USA) [11]-Dimitrov (BUL) [8] 6-2 6-7(11) 6-1

Tsitsipas (GRE) [6]-de Minaur (AUS) [9] 6-1 6-2

Jarry (CHI) [21]-Muller (FRA) [Q] 7-5 6-3

Hurkacz (POL) [7]-Baez (ARG) [17] 5-7 7-6(4) 6-4

Paul (USA) [14]-Medvedev [2] 6-1 6-4