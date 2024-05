Medvedev si chiama fuori: restano solo Sinner e Djokovic per il n.1 al Roland Garros

Daniil Medvedev è stato sconfitto da Tommy Paul agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Il tennista statunitense si è imposto in due set, eliminando il russo dal torneo sulla terra rossa della capitale. Il numero 16 del ranking ATP ha avuto la meglio sul numero 4 del mondo con lo schiacciante punteggio di 6-1, 6-4 e ora se la dovrà vedere con il polacco Hubert Hurkacz. Il risultato odierno ha un’immediata ripercussione sulla corsa al numero 1 del mondo: Daniil Medvedev non può più ambire alla vetta della graduatoria al termine del Roland Garros, secondo Slam della stagione che andrà in scena dal 26 maggio al 9 giugno.

Il 28enne avrebbe avuto bisogno di raggiungere l’atto conclusivo nella città eterna e poi di alzare al cielo il trofeo a Parigi per sperare di prendersi lo scettro del tennis internazionale. A restare in lizza per il numero 1 sono così il serbo Novak Djokovic e il nostro Jannik Sinner. Il balcanico svetta con 9.860 punti, mentre l’altoatesino insegue con 8.770 ma le cambiali al Roland Garros sono ben diverse: il 36enne dovrà scartare 2.000 punti visto che lo scorso anno si impose nella capitale francese e scivolerà a quota 7.860, il 22enne ne perderà soltanto 45 derivanti dal secondo turno di dodici mesi fa e scenderà a quota 8.725.

Per restare numero 1 del mondo, Novak Djokovic dovrà raggiungere la finale al Roland Garros: si fermerà a quota 9.160 in caso di sconfitta, si riporterà a 9.860 vincendo lo Slam. Jannik Sinner volerà al comando del ranking ATP se il ribattezzato Nole non riuscirà a raggiungere quel risultato (l’azzurro potrebbe anche non scendere in campo) oppure, se Djokovic giocasse la finale, anche il nostro portacolori dovrebbe raggiungere l’atto conclusivo.

JANNIK SINNER NUMERO 1 DOPO IL ROLAND GARROS SE…

Novak Djokovic non raggiunge la finale. In questo caso Jannik Sinner potrebbe anche non giocare a Parigi.

Novak Djokovic raggiunge la finale e Jannik Sinner ottiene lo stesso risultato a Parigi.

NOVAK DJOKOVIC NUMERO 1 DOPO IL ROLAND GARROS SE…