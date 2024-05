ATP Lione 2024: Rinderknech si salva contro Evans, Tiafoe fermato dalla pioggia

Chiusa anticipatamente la prima giornata all’ATP 250 di Lione. A fermare tutto, infatti, è la pioggia, che stoppa peraltro anche le ambizioni di chiusura di Frances Tiafoe: l’americano viene fermato a metà primo set. Ancora peggio va al francese Hugo Gaston, bloccato proprio mentre è in procinto di giocare il secondo tie-break con il colombiano Daniel Elahi Galan.

Giornata un po’, se vogliamo, particolare: due i confronti estremamente lottati. Nel primo, il tedesco Dominik Koepfer fa parecchia fatica a liberarsi dello spagnolo, lucky loser, Javier Barranco Cosano: 6-4 6-7(4) 6-4 il punteggio finale (e ora ci sarà il numero 1 del seeding, il francese Ugo Humbert).

Nel secondo, invece, il francese Arthur Rinderknech spreca un match point e poi ne annulla uno al britannico Daniel Evans prima di vincere per 6-3 4-6 7-6(6). Potrebbe realmente risultare uno dei confronti più ricchi di significato della settimana.

Anche all’argentino Tomas Martin Etcheverry non va proprio benissimo, per certa misura: “lascia per strada” il parziale d’apertura al qualificato spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo prima di chiudere per 1-6 6-2 6-2. Infine, facile 6-1 6-4 del russo Pavel Kotov sull’argentino, lucky loser, Pedro Cachin: prossimo avversario il francese Alexandre Muller, ieri vincitore nel derby delle wild card su Richard Gasquet.

ATP 250 LIONE 2024: RISULTATI DI OGGI

Koepfer (GER)-Barranco Cosano (ESP) [LL] 6-4 6-7(4) 6-4

Etcheverry (ARG) [6]-Sanchez Izquierdo (ESP) [Q] 1-6 6-2 6-2

Rinderknech (FRA)-Evans (GBR) 6-3 4-6 7-6(8)

Munar (ESP)-Tiafoe (USA) [5] 3-4 sospesa

Gaston (FRA) [Q]-Galan (COL) [Q] 7-6(2) 6-6 sospesa

Kotov-Cachin (ARG) [LL] 6-1 6-4