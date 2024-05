ATP Ginevra, Ruud o Cobolli dovranno giocare 2 partite in un giorno. Alla vigilia del Roland Garros…

Flavio Cobolli e Casper Ruud non sono riusciti a scendere in campo per disputare la semifinale del torneo ATP 250 di Ginevra. Una forte pioggia si è infatti abbattuta sulla località svizzera e i due giocatori non hanno potuto fronteggiare nel match che metteva in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro il ceco Tomas Machac, che nel pomeriggio ha sconfitto a sorpresa il serbo Novak Djokovic in tre set.

Flavio Cobolli e Casper Ruud si incroceranno sabato 25 maggio alle ore 10.30. Il vincitore dovrà disputare dunque due partite nella stessa giornata, visto che poi scenderà in campo nel pomeriggio (non prima delle ore 15.00, al termine della finale di doppio che scatterà non prima delle ore 12.30) per la finale. Sarà un vero e proprio tour de force o per l’italiano per il norvegese, tra l’altro alla vigilia del Roland Garros, secondo Slam della stagione che partirà domenica 26 maggio.

Flavio Cobolli, numero 56 del ranking ATP, cercherà la grande magia contro il numero 7 del mondo. Il laziale ha eliminato nell’ordine Karatsev, Shelton, Shevchenko ed è in un grande stato di forma fisica. L’azzurro potrebbe davvero sovvertire il pronostico della vigilia e regalarsi la sfida per il trofeo sul circuito maggiore.