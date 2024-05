Atletica, Jacobs stasera in gara ad Oslo! Avversari, n. di corsia, dove vederlo in tv

Marcell Jacobs deve rapidamente dimenticare l’opaca prestazione offerta a Ostrava (10.19 un paio di giorni ga) e questa sera tornerà in azione, cimentandosi sui 100 metri a Oslo (Norvegia), sede della sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione Olimpico, che aveva aperto la stagione con le confortanti uscite di Jacksonville (10.11) e Roma (10.07), ha compiuto un passo indietro in Repubblica Ceca e ora deve prontamente riemergere, dando un chiaro segnale a otto giorni dall’inizio degli Europei di Roma.

Il velocista lombardo, che correrà in corsia 5, sarà chiamato a fornire uno squillo di rilievo in vista del tentativo di difesa del titolo continentale. Occorrerà combinare la buona partenza di Ostrava con il lanciato di Roma per trovare un riscontro cronometrico di rango e tornare a sognare. C’è bisogno di mettere insieme i pezzi del puzzle, come egli stesso ha più volte dichiarato, dopo il cambio di allenamento e l’approdo alla corte di Rana Reider. Sarà una serata decisamente impegnativa per il Messia dell’atletica tricolore, che alle ore 21.04 incrocerà avversari di un certo calibro.

C’è grande attesa per ammirare lo scontro diretto con il britannico Jeremiah Azu, capace di sfrecciare in 9.97 la scorsa settimana: unico europeo sotto il muro dei dieci secondi in questa prima parte di stagione, sembra essere il rivale di riferimento in vista degli Europei. Gli altri rivali di rango sono il sudafricano Akani Simbine (10.01 in stagione, ma 9.84 di personale), il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (suo compagno di allenamenti, 10.02 poche settimane fa) e lo statunitense Brandon Hicklin (9.94 di recente, è un nome nuovo). Nel gruppo anche i giamaicani Yohan Blake (ormai lontano dai fasti dei giorni migliori) e Rohan Watson e il camerunense Emmanuel Eseme.

CALENDARIO MARCELL JACOBS A OSLO

Giovedì 30 maggio

Ore 21.04 Marcell Jacobs sui 100 metri a Oslo – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena

CHI SONO GLI AVVERSARI DI MARCELL JACOBS A OSLO?

Corsia 1: Rohan Watson (Giamaica: 10.25, 9.91)

Corsia 2: Yohan Blake (Giamaica: 10.16, 9.69)

Corsia 3: Jeremiah Azu (Gran Bretagna: 9.97 di stagionale, 9.97 di personale)

Corsia 4: Akani Simbine (Sudafrica: 10.01, 9.84)

Corsia 6: Brandon Hicklin (USA: 9.94, 9.94)

Corsia 7: Emmanuel Eseme (Camerun: 10.10, 9.96)

Corsia 8: Abdul Hakim Sani Brown (Giappone: 10.02, 9.97)

CORSIA MARCELL JACOBS A OSLO

Corsia 5.

PROGRAMMA MARCELL JACOBS A OSLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.