WTA Rouen 2024: Garcia e Stephens contro in semifinale, avanti anche Linette e Kalinina

Si è chiusa la giornata al WTA 250 di Rouen, in Francia, e si è delineato l’allineamento del tabellone alle semifinali. In entrambi i casi ci saranno nomi che hanno già lasciato un segno importante e continuano a lasciarlo nel panorama tennistico globale.

Nessuna partita si è chiusa in tre set: la più netta è anche quella che vede la numero 6 del seeding, Sloane Stephens, battere senza tanti problemi Yue Yuan. L’americana supera per 6-2 6-2 la cinese.

A raggiungerla ci sarà Caroline Garcia: per la beniamina di casa un bel 6-3 6-4 nei confronti della rumena Elena-Gabriela Ruse, cui strappa due volte il servizio senza mai perderlo. La conferma che, dopo il primo e difficile turno con Elisabetta Cocciaretto, la settimana sta prendendo una miglior piega.

Nella parte alta, l’ucraina Anhelina Kalinina ferma per 6-4 7-5 la russa Mirra Andreeva. Una prova maiuscola, quella della finalista di Roma nel 2023, che pur in un match nel quale i servizi finiscono per contare il giusto riesce a esprimersi meglio nei momenti decisivi.

Si regala, così, un penultimo atto con la polacca Magda Linette, che dopo un primo set complicatissimo, che la vede sprecare quattro chance di chiudere (ma ne annulla due), riesce a non voltarsi più indietro nel secondo e a battere l’olandese Arantxa Rus per 7-6(9) 6-1.