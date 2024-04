ATP Monaco 2024: Garin elimina Zverev, avanzano Rune e Fritz. Auger-Aliassime e Struff fermati dalla pioggia

Si è conclusa in anticipo una lunga giornata all’ATP 250 di Monaco, che non ha potuto vedere completati i quarti di finale. Questo a causa della pioggia, che si è presentata in terra bavarese e non ha più permesso di terminare l’ultimo match in programma, quello tra Felix Auger-Aliassime e Jan-Lennard Struff, con il tedesco avanti di un set e un break (7-5 3-1) nei confronti del canadese.

La notizia del giorno è senz’altro l’uscita di scena di Alexander Zverev. Il padrone di casa deve cedere con un doppio 6-4 al cileno Cristian Garin, che dunque priva il torneo della testa di serie numero 1 dopo aver preso presto il largo sia nel primo che nel secondo set.

Per Garin ci sarà la sfida a Taylor Fritz: l’americano riesce a salvarsi dopo un match forse più lottato che complicato con il britannico Jack Draper. Vero, c’è la rimonta (4-6 6-3 7-6(1) a favore dell’USA), ma è altrettanto vero che fino al tie-break sono poche le vere occasioni (la maggiore delle quali è di Draper sul 3-2 0-30 in proprio favore nel citato terzo parziale).

Nell’altro lato del tabellone, deve sudare Holger Rune per far valere la propria testa di serie numero 2. Il danese supera per 6-4 7-6(3) lo svizzero Marc-Andrea Huesler, che sul 5-4 del secondo set manca anche un set point per allungare il match prima del tie-break dominato in modo netto dal suo più giovane avversario. Si attende ancora l’avversario, che sarà uno tra Auger-Aliassime e Struff.