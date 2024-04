WTA Madrid 2024, la prima semifinale sarà tra Iga Swiatek e Madison Keys

Si sono disputati i due quarti di finale della parte alta del tabellone di singolare femminile del Mutua Madrid Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 1000: la prima semifinale, in programma giovedì, sarà tra la polacca Iga Swiatek e la statunitense Madison Keys.

La polacca Iga Swiatek, numero 1 del seeding e del mondo, batte in rimonta la brasiliana Beatriz Haddad Maia, testa di serie numero 11, con lo score di 4-6 6-0 6-2 in due ore e mezza di gioco. Nel primo set la polacca trova il break nel quarto game e poi vola sul 4-1 non pesante, ma da quel momento la brasiliana sale in cattedra, infila cinque giochi consecutivi e chiude sul 6-4 in un’ora. Nella seconda frazione Swiatek piazza un parziale di 12 punti a 2 e va sul 3-0 non pesante, poi trova un altro strappo ai vantaggi e si porta sul 4-0. La polacca tiene la battuta e poi chiude al terzo set point sul 6-0 in 38′. Nella partita decisiva c’è uno scambio di break tra secondo e terzo game, poi nel quarto la polacca scappa sul 3-1 con un altro strappo. La brasiliana cancella un break point nel sesto game, ma nell’ottavo cede ancora la battuta e la polacca chiude sul 6-2 dopo 52 minuti.

La statunitense Madison Keys, numero 18 del tabellone, rimonta e supera la tunisina Ons Jabeur, numero 8 del seeding, con il punteggio di 0-6 7-5 6-1 in un’ora e 35 minuti di gioco. Nella prima frazione la tunisina strappa per tre volte, sempre ai vantaggi, la battuta alla statunitense e va a chiudere sul 6-0 in soli 24′. Nella seconda partita la tunisina si porta sul 2-0 ma Keys trova il controbreak a trenta nel quarto game. Lo strappo decisivo arriva proprio nel dodicesimo game, quando Jabeur si ritrova sotto 0-40 al servizio e Keys alla seconda occasione chiude sul 7-5 in 48′. Nel set decisivo la statunitense tiene i quattro turni al servizio sempre a quindici, mentre strappa la battuta alla tunisina ai vantaggi del secondo game ed a zero nel quarto, vincendo poi per 6-1 in 23′.

WTA MADRID 2024 – RISULTATI 30 APRILE

Iga Swiatek (Polonia, 1) b. Beatriz Haddad Maia (Brasile, 11) 4-6 6-0 6-2

Madison Keys (Stati Uniti, 18) b. Ons Jabeur (Tunisia, 8) 0-6 7-5 6-1