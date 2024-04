ATP Madrid 2024, Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano agli ottavi di finale in doppio

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano agli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: gli azzurri, accreditati della dodicesima testa di serie, eliminano il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Tommy Paul per 6-2 7-6 (5) in un’ora e tre minuti di gioco e domani affronteranno il russo Aslan Karatsev ed il cinese Zhang Zhizhen.

Nel primo set la coppia azzurra sciupa un break point al punto decisivo in apertura, poi trova otto punti consecutivi dallo 0-1 e va sul 2-1 con strappo a zero, confermando l’allungo nel quarto gioco dopo essere risalita dal 15-40. Medvedev e Paul restano in scia fino al 2-3, poi Bolelli e Vavassori vincono dodici punti consecutivi (con altro break a zero nel settimo gioco) e chiudono sul 6-2 dopo 22 minuti.

Nella seconda partita sono tante le occasioni sciupate dalla coppia azzurra, che manca lo strappo al punto decisivo nel primo e nel terzo game e poi non sfrutta altre due palle break nel quinto gioco ed altre tre nel settimo. Bolelli e Vavassori, invece, concedono appena quattro punti totali in sei turni al servizio, ma si va al tiebreak: dallo 0-1 gli azzurri allungano sul 3-1, ma si fanno riagganciare sul 3-3. La coppia italiana trova di nuovo un minibreak di margine sul 5-4, ma subito lo restituisce, poi va a match point sul 6-5 ed in risposta chiude sul 7-5 dopo 41 ‘.

Le statistiche sottolineano il predominio della coppia azzurra, che vince 72 punti contro i 45 degli avversari, facendo meglio sia con la prima in campo, ottenendo il punto nell’85% dei casi contro il 67%, sia con la seconda, vincendo lo scambio nel 69% dei casi contro il 33%, sfruttando 2 delle 10 palle break avute in 7 game e cancellando le 3 concesse in un unico gioco.