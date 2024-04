Infinita Sara Errani! Batte la top50 Sorribes Tormo e vola ai quarti a Bogotá!

Negli ottavi di finale della Copa Colsanitas Zurich 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250, scattati a Bogotá, in Colombia, sulla terra battuta outdoor, in altura (a 2625 metri sul livello del mare), l’azzurra Sara Errani piega la numero 50 del ranking, la spagnola Sara Sorribes Tormo, dopo 3 ore e 2 minuti con lo score di 6-2 4-6 6-4. Venerdì sfida nei quarti di finale contro la vincente del match tra la brasiliana Laura Pigossi e la romena Irina Bara.

Nel primo set l’azzurra dai vantaggi del primo game subisce sette punti di fila e si ritrova sotto 0-2. Da quel momento, però, Errani inanella sei giochi di fila, strappando il servizio all’iberica sempre a quindici per tre volte consecutive. La tennista italiana è brava ad annullare due opportunità per il 3-4 alla spagnola nel settimo game e poi a chiudere al secondo set point sul 6-2 dopo 47 minuti.

Nella seconda frazione l’azzurra salva due palle break in avvio, poi è proprio Errani ad operare lo strappo a quindici nel secondo gioco. Questa volta arriva l’immediato controbreak della spagnola, che alla terza opportunità strappa la battuta all’italiana e poi salva tre break point prima di centrare il 2-2. Errani tiene il servizio e poi scappa sul 4-2, ma poi la partita cambia e Sorribes Tormo infila quattro game consecutivi per il 6-4 in 71 minuti.

Nella partita decisiva Sorribes Tormo cancella quattro break point nel secondo gioco, nel quarto cede la battuta a trenta, e nel quinto firma subito il controbreak. Errani toglie ancora il servizio alla spagnola e poi conferma lo strappo tenendo la battuta a zero e volando sul 5-2. Nel nono game arriva il nuovo controbreak dell’iberica, ma nel decimo Errani trascina l’avversaria ai vantaggi ed al primo match point chiude sul 6-4 dopo 64 minuti.

Le statistiche non mentono e premiano l’azzurra, la quale vince 98 punti contro gli 86 dell’iberica. Errani fa meglio dell’avversaria sia in quanto a prime in campo, 76% contro 70%, sia in quanto a punti sulla prima, 59%-52%, mentre il dato è identico sulla seconda, 41%, anche se l’italiana commette meno doppi falli, 6-9. Errani salva 9 delle 15 palle break concesse e ne sfrutta 8 delle 22 avute a disposizione.