WEC, Ferrari ancora al vertice dopo la FP2 a Imola

Ferrari contro tutti dopo la FP2 della 6h Imola, secondo atto del FIA World Endurance Championship. La vettura ufficiale di Antonio Fuoco #50 ha fatto la differenza concludendo con tre decimi di scarto su Kevin Estre #6 e Robert Shwartzman #50, rispettivamente in azione con Porsche Penske Motorsport e AF Corse Ferrari

Il francese e l’ex campione di FIA F3 completano il venerdì sulle rive del Santerno davanti a Brendon Harley (Toyota GR #8), Callum Ilott (Hertz JOTA Porsche #12), Stoffel Vandoorne (Peugeot #94). Il britannico, il cinese ed il belga tengono testa all’Alpine #35, all’assalto con Mick Schumacher.

Corvette appare leggermente superiore alla concorrenza in LMGT3. TF Sport guida lo schieramento, l’irlandese Charlie Eastwood #81 e lo spagnolo Daniel Juncadella #92 si sono collocati in prima ed in terza piazza dopo altri intensi novanta minuti di bagarre. Menzione d’onore anche per la Ferrari #55 Vista AF Corse, presente nel finale in seconda piazza grazie ad Alessio Rovera. Insegue, invece, Valentino Rossi (WRT BMW #46), 13mo dopo una FP2 che non ha visto interruzioni.

Domani la terza ed ultima sessione di libere prima delle qualifiche che commenteremo nel pomeriggio. Ricordiamo che da quest’anno vi sono due sessioni per ogni categoria, i migliori 10 di ogni classe avanzano infatti nella ‘Superpole’ che elegge le prime cinque file dello schieramento.