Volley, Trento fuori dalla Champions League 2025 anche se vince il trofeo? Il regolamento e le italiane in Europa

Trento non giocherà la Champions League 2024-2025 di volley maschile. Questo è il clamoroso verdetto che è emerso al termine del campionato. I dolomitici avevano chiuso la stagione regolare al primo posto, ma poi sono stati eliminati da Monza nella semifinale dei playoff e successivamente sono stati sconfitti da Milano nella serie che metteva in palio il terzo posto e l’ultimo pass per la prossima edizione della massima competizione continentale.

L’Italia sarà rappresentata da Perugia, Monza e Milano nell’Europa che conta. Le due società lombarde saranno al loro debutto assoluto nel torneo, mentre i Block Devils faranno il loro ritorno dopo una stagione lontani dalle competizioni internazionali. Trento si dovrà accontentare della CEV Cup, ovvero la seconda competizione europea per importanza: sarà un ripiego per Alessandro Michieletto e compagni, che onoreranno comunque l’impegno.

Il regolamento era chiaro alla vigilia della Superlega: sarebbero andate in Champions League le due finaliste scudetto (dunque Perugia e Monza, stasera si giocherà gara-4 con gli umbri in vantaggio per 2-1) e la vincitrice dello spareggio per il terzo posto tra le due eliminate nelle semifinali ai playoff. Il paradosso è che Trento giocherà la finale dell’attuale edizione di Champions League: appuntamento domenica 5 maggio contro i polacchi dello Jastrzebski Wegiel.

Cosa succederà se Trento dovesse alzare al cielo ad Antalya? L’Itas non acquisirà il diritto di difendere il titolo l’anno successivo: da regolamento, infatti, non è prevista una qualificazione di diritto per i Campioni d’Europa. Questa la situazione al momento, a meno che non venga assegnata una wild-card, opzione che attualmente non è contemplata. Di seguito il quadro dettagliato delle squadre italiane che giocheranno le prossime Coppe Europee.

SQUADRE ITALIANE COPPE EUROPEE 2024-2024 VOLLEY

Champions League: Perugia, Monza, Milano.

CEV Cup: Trento.

Challenge Cup: Civitanova.