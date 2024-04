Volley, Trento espugna Monza e avvicina la finale scudetto: Michieletto e Lavia padroni

Trento ha sconfitto Monza per 3-1 (25-15; 21-25; 25-18; 25-18) nella gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. I Campioni d’Italia si sono imposti alla Opiquad Arena, espugnando la tana dei brianzoli e portandosi così sul 2-0 nella serie. La corazzata dolomitica, che nel primo incontro aveva dettato legge per 3-0 di fronte al proprio pubblico, si è portata a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo.

I ragazzi di coach Fabio Soli potrebbero già chiudere i conti domenica pomeriggio se dovessero ancora imporsi tra le mura amiche, ma la formazione di Massimo Eccheli cercherà un colpaccio in trasferta per prolungare la serie, dopo aver eliminato Civitanova ai quarti di finale ed essersi confermata come la grande rivelazione di questo campionato. Trento ha dettato legge nel primo set, ha dovuto fronteggiare una reazione di orgoglio degli ospiti nella seconda frazione, ma poi ha dominato terzo e quarto parziale.

Prestazione decisamente sopra le righe da parte degli schiacciatori Alessandro Michieletto (17 punti, 2 muri, 2 ace) e Daniele Lavia (12 punti, 3 muri), affiancati dall’opposto Kamil Rychlicki (16 punti, 3 muri). Continua a convincere la regia di Alessandro Acquarone, bene i centrali Jan Kozamernik (10 punti, 3 muri, 3 ace) e Marko Podrascanin (9 punti, 3 muri). A Monza non sono bastati gli attaccanti Eric Loeppky (19), Arthur Szwarc (13) e Ran Takahashi (13), il centrale Gianluca Galassi ha messo a segno 7 punti.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Sul 6-6 del primo set Trento opera un allungo micidiale: diagonale di Rychlicki, ace di Kozamernik, vincente e mani-out di Michieletto per il +5 (11-6). Monza prova ad avvicinarsi con Takahashi e Szwarc (12-14), ma Kozamernik e Lavia respingono indietri i brianzoli (17-12). Rychlicki e Michieletto impressionano nel finale, Trento vince con dieci punti di vantaggio.

Monza parte benissimo in avvio del secondo parziale con Loeppky e Takahashi sugli scudi (8-5), poi Di Martino firma un bel primo tempo (13-10). Loeppky conferma il vantaggio (15-12), ma un primo tempo e un muro di Kozamernik valgono il pareggio a quota 15. Si procede punto a punto fino al 18-18, poi ci pensano Szwarc e Galassi a regalare un break a Monza (20-18). Ace di Galassi, mani-out di Takahashi e muro di Di Martino per il 23-19, Nelli serve in rete e i padroni di casa pareggiano i conti.

Lavia, Michieletto e Kozamernik ruggiscono in avvio di terzo set (10-6), Podrascanin firma l’allungo (13-8), Lavia e Podrascanin tengono a bada Takahashi e compagni (20-13), poi finale di amministrazione per i dolomitici. Due ace consecutivi di Michieletto lanciano Trento nel quarto set (8-5), Kozamernik e Podrascanin si fanno sentire a suon di muri, Rychlicki e Michieletto si scatenano e Trento chiude i conti.