Volley, Perugia ribalta Milano in scioltezza e si porta in vantaggio nella semifinale scudetto

Perugia ha sconfitto Milano per 3-1 (20-25; 25-18; 25-13; 25-21) nella gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile e si è così portata in vantaggio per 2-1 nella serie. I Block Devils hanno subito la verve dei meneghini nel primo set, ma poi hanno agevolmente rimontato di fronte al proprio pubblico e hanno dominato ampiamente la contesa. La corazzata umbra potrà chiudere i conti già giovedì sera all’Allianz Cloud, in caso di sconfitta nel capoluogo lombardo avrà comunque la possibilità di giocare la bella di spareggio tra le mura amiche.

Il palleggiatore Simone Giannelli ha sfruttato al meglio l’opposto Wassim Ben Tara (24 punti) e gli schiacciatori Oleg Plotnytskyi (11) e Kamil Semeniuk (16 punti, 4 muri), si sono distinti anche i centrali Flavio Gualberto (11 punti, 4 muri) e Roberto Russo (6). Agli ospiti sono mancati gli attaccanti nei momenti caldi della partita: 13 punti per il bomber Ferre Reggers (straripante in gara-2), 15 marcature per Matey Kaziyski e 10 per Yuki Ishikawa sotto la regia di Paolo Porro.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Il primo break della partita porta la firma di Milano, con Reggers e Kaziyski sugli scudi (4-6), il muro di Vitelli su Semeniuk vale un allungo (4-7). Le due squadre sono un po’ troppo fallose al servizio (8-10) e i meneghini riescono a portarsi sul 13-9 sfruttando una sbavatura offensiva di Semeniuk e il vincente di Ishikawa. Primo tempo di Vitelli ed errore in attacco di Ben Tara (10-15), Milano riesce a tenere a bada Plotnytskyi e a confermare il vantaggio (18-13 e 20-16). I ragazzi di Piazza cercano di amministrare la situazione (22-17) e poi chiudono con l’ace di Porro.

Plotnytskyi fa volare Perugia in avvio di secondo set con un buon turno in battuta, che porta anche a un mani-out di Semeniuk e a un muro (4-0). I Block Devils conservano il vantaggio (8-4 con il mani-out di Plotnytskyi), ma Milano non demorde e prova a rimanere in scia con le giocate di Ishikawa e Vitelli (13-10). Ben Tara è indemoniato al servizio, Semeniuk affonda il colpo, Russo stampa Kaziyski e i padroni di casa riallungano rapidamente (17-10). A quel punto gli umbri devono soltanto gestire e pareggiano il conto set con un errore al servizio di Reggers.

Nella terza frazione c’è partita fino al 7-7, poi inizia il dominio di Perugia: due errori di Ishikawa, diagonale di Ben Tara, spallata di Russo, pallonetto vincente di Semeniuk, errore offensivo di Reggers, primo tempo di Russo e straripante 15-8. Il vantaggio è enorme, Semeniuk e Ben Tara lo gestiscono bene (19-9). Finale di totale amministrazione e il set si chiude con l’errore al servizio di Kaziyski, che permette agli umbri di portarsi sul 2-1.

Tre muri consecutivi di Semeniuk lanciano Perugia in avvio del quarto parziale (7-4), poi ci pensa Ben Tara a fare la differenza (10-6). Reggers e Melgarejo tengono comunque Milano in scia (12-10) e poi ci pensa proprio Melgarejo a firmare il pareggio a quota 12. Si lotta alla pari per qualche scambio, poi Perugia riallunga: mani-out di Ben Tara, muro di Plotnytskyi su Kaziyski e ace di Russo per il 18-15. Perugia amministra, Plotnytskyi è in grade spolvero (22-17) e i Block Devils festeggiano la vittoria con la sassata di Ben Tara.