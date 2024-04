Volley femminile, Novara completa la rimonta con Chieri e vola in semifinale scudetto: Markova e Bosetti super

Novara ha sconfitto Chieri per 3-1 (22-25; 25-21; 25-22; 25-23) nella decisiva gara-3 e si è qualificata alle semifinali dei playoff scudetto di volley femminile. Le Zanzere hanno vinto in rimonta il derby piemontese, chiudendo così la serie per 2-1 di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, dopo che settimana scorsa avevano perso la partita d’apertura tra le mura amiche.

Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi si sono così regalate l’attesissima sfida contro Conegliano, classica che ha messo in palio diversi trofei negli ultimi anni. Le rosablù dovranno cercare di ribaltare il fattore campo contro le Campionesse d’Italia (imbattute in stagione), in una serie al meglio dei tre incontri (accede all’atto conclusivo chi ne vince due) che incomincerà domenica 7 aprile.

Prova straripante della bomber Marina Markova (25 punti, 3 muri), in doppia cifra anche le schiacciatrici Caterina Bosetti (14 punti) e Greta Szakmary (15). La regista Francesca Bosio ha ben sfruttato anche le centrali Sara Bonifacio (7) e Anna Danesi (11 punti). A Chieri non sono bastate l’opposto Kaja Grobelna (19 punti) e i martelli Avery Skinner (17) e Katerina Zakchaiou (13).