Volley femminile, Conegliano Campione d’Italia: le Pantere vincono il sesto scudetto di fila, Scandicci ko

Conegliano si è laureata Campione d’Italia per la sesta volta consecutiva. Le Pantere hanno conquistato il settimo scudetto della loro storia, prolungando la propria egemonia sulla pallavolo tricolore. La corazzata veneta ha sconfitto Scandicci per 3-1 (23-25; 25-17; 25-17; 25-21) nella gara-4 della finale che assegnava il tricolore, espugnando il PalaWanny di Firenze e chiudendo la serie per 3-1.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli, che continuano così a inseguire lo storico record degli undici sigilli di fila detenuto dalla mitica Olimpia Ravenna (1981-1991), hanno saputo rialzare la testa dopo aver perso gara-1 al tie-break di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, hanno recuperato in una complicatissima gara-2 vinta al quinto parziale e a seguire sono riuscite a fare la differenza con grande caratura tecnica.

Conegliano ha saputo rimontare questa sera dopo aver perso il primo set, alzando notevolmente il livello del proprio gioco e sfiancando la resistenza delle ragazze di coach Massimo Barbolini, al primo atto conclusivo della storia societaria. Le Pantere hanno così completato la tripletta tricolore (Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana) e domenica 5 maggio andranno a caccia della Champions League, sfidando Milano ad Antalya (Turchia) in una finale tutta italiana.

Prova sontuosa da parte dell’opposto Isabelle Haak (29 punti), in doppia cifra anche la schiacciatrice Kathryn Plummer (18) affiancata di banda da Kelsey Robinson (10), bravissima la centrale Marina Lubian (12 punti, 2 muri, 2 ace) supportata in reparto da Sarah Fahr (9 punti). In grande spolvero la regista Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro. Un gruppo solido, completo, compatto che ancora una volta ha saputo dettare legge, tra l’altro perdendo soltanto due partite nell’arco dell’intera stagione (gara-2 della semifinale playoff contro Novara e gara-1 della finale scudetto contro Scandicci).

A Scandicci non è bastata la bomber Ekaterina Antropova (22 punti), 10 punti per il martello Britt Herbots affiancata da Zhu Ting (8), al centro Linda Nwakalor (7, 3 muri) e Carol (7, 2 ace) sotto la guida di Maja Ognjenovic. Entrambe le squadre si sono qualificate alla prossima edizione della Champions League insieme a Milano.