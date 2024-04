Vela, Trofeo Princesa Sofia 2024: trionfi per Tita-Banti e Germani-Bertuzzi

Buon successo dell’Italia al Trofeo Princesa Sofia 2024, prestigiosa rassegna di vela giunta alla sua cinquantatreesima edizione valida anche come tappa inaugurale della World Cup Series. A quattro mesi dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 i nostri ragazzi si sono ben comportati in quel di Palma di Maiorca, dimostrando grande competitività in tutte le classi, rendendosi protagonisti di un’ultima giornata di gare viziata dall’assenza di vento, fattore che ha mutato non poco il tabellino di marcia.

Doppietta azzurra nei Nacra 17 con il trionfo del binomio dei sogni Ruggero Tita-Caterina Banti che, già aritmeticamente con la vittoria in tasca, hanno chiuso i conti con 106 punti totali e 77 punti netti, staccando sensibilmente i connazionali Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei, secondi con 134 e 107 davanti ai britannici John Gimson-Anna Burnet, sul gradino più basso del podio con 137 e 113.

Secondo posto nella Formula Kite per Riccardo Pianosi, il quale in una medal series che ha coinvolto solo i primi quattro della classifica generale si è arreso soltanto al cospetto dell’atleta del Singapore Maximilian Maeder, vincitore con 68 punti totali e 20 netti, contro i 99 e 31 dell’azzurro. Terzo posto poi per Denis Taradin con 125 e 63. Al ridosso del podio in campo femminile Maggie Pescetto, la quale con 173 nel totale e 89 netti ha dovuto cedere il passo all’australiana Breiana Whitehead, vincitrice con 65-42, alla statunitense Daniela Moroz, seconda con 63-20, e alla tedesca Leonie Meyer, terza con 143-56.

Gli iberici Diego Botin Le Chever e Florian Trittel Paul sono usciti vincitori dalla finale del 49er, ultima prova disputata quest’oggi. Gli spagnoli hanno raccolto 97 punti totali e 75 netti, superando gli atleti dell’Uruguay Hernan Umpierre Odini-Fernando Diz Becerra, secondi con 97 e 81, oltre che i polacchi Lukasz Przybytek-Jacek Piasecki, terzi con 113 e 83.

Cancellate il resto delle gare, da cui sono stati decretati i vincitori considerando le ultime classifiche di ieri. A giovarne le azzurre Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, prime nell’FX con 92 punti totali e 72 netti beffando così le nordiche Helene Naess-Marie Ronningen, seconde con 95 e 74 lasciando spazio alle giapponesi Misaki Tanaka-Sera Nagamatsu, terze con 117 e 95.

Nel foil maschile confermata la vitoria di Pawel Tarnowski, primo con 39-19. Secondo poi il francese Nicolas Goyard con 30-22 arginando il compagno di squadra Yun Pouliquen, terzo con 73-45. In top 100 Niccolò Renna con un ottavo posto da 71 e 51. In campo femminile quarta Marta Maggetti, posizionatasi alle spalle delle due norvegesi Mina Mobeek (117-22), Maya Gysler (22-48) e della francese Lola Sorin (93-37).

Nella 470 infine Elena Berta e Bruno Festo hanno centrato la settima piazza con 79 e 62; mentre la vittoria è andata a Camille Lecointre-Jeremie Mion (50 e 38), piazzandosi davanti a Jordi Xammar-Nora Brugman (39-63) e Malte Winkel-Anastasiya Winkel (56-84).