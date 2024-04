Vela: bene Pescetto e Benino Floriani nel day 1 del Trofeo Princesa Sofia. Pianosi chiamato alla risalita

Termina una giornata complessa in quel di Maiorca, località della Spagna che ospita in questi giorni il 53esimo Trofeo S.A.R Principessa Sofia 2024, una delle competizioni più prestigiose del calendario di vela. Tanti gli azzurri protagonisti in questo day 1 di gare, pesantemente contrassegnato da raffiche di vento superiore a 30 nodi, fattore che non ha consentito il regolare svolgimento delle prove di tutte le classi (tra cui anche la 49er e la FX).

Il risultato migliore è arrivato nell’ILCA 6 da Chiara Benini Floriani. L’azzurra ha infatti centrato la terza posizione provvisoria con 7 punti netti, centrando la seconda e la quinta piazza nelle due regate con la flotta blu. In testa c’è invece la belga Emma Plasschaert con 2 punti (1-1), seguita dalla tedesca Hannah Anderssohn, seconda con 4 (3-1). In top 15 svetta anche Silvia Zennaro, tredicesima con 16 (6+10), in top 50 da segnalare la presenza di Matilda Talluri, quarantatreesima con 45 (26-19) e di Carlotta Rizzardi, cinquantesima con 49 (49-49).

In campo maschile da segnalare il piazzamento tra i primi dieci di Lorenzo Brando Chiavarini, ottavo con la seconda e la sesta posizione guadagnata nella flotta gialla. In testa svetta il tedesco Philipp Buhl (2) seguito dal britannico Michael Beckett e dal norvegese Hermann Tomasgaard, entrambi secondi con 3 punti netti. Diciannovesimo posto poi per Dimitri Peroni (18 punti).

Lontani gli equipaggi italiani nel 470: il binomio composto da Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini si è posizionato provvisoriamente al diciassettesimo posto centrando l’ottava e la nona piazza nelle due regate, mentre Elena Berta e Bruno Festo sono ventunesimi con 23 punti (11-12). Malte e Anastasiya Winkel guidano invece la graduatoria dopo due prove con 3 punti netti, precedendo i britannici Vita Heathcote e Chrise Grube, al posto d’onore con quattro punti arginando gli iberici Jordi Xammar e Nora Brugman, terzi con 5.

Nella formula kite maschile dopo tre regate Lorenzo Boschetti occupa la ventesima posizione con un totale di 33 punti netti (13-8-12); chiamato alla risalita Riccardo Pianosi che, dopo un esordio nella flotta gialla da primo posto, ha perso terreno nella seconda regata raccogliendo la trentunesima casella, centrando poi l’undicesimo nella terza e accontentandosi di 43 punti netti. In top 40 poi Flavio Marx con 59 punti netti.

In campo femminile benissimo Maggie Pescetto, ai ridossi della top 3 con la quarta posizione e otto punti (5-3). Daniela Moroz è leader con 2 punti (1-1), mentre l’australiana Breiana Whitehead è seconda con 7 (5-7) e la cinese Jingyue Chen è terza con 7 (3-4).