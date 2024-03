Luna Rossa pronta per il varo! Svelata la data della cerimonia: la America’s Cup si avvicina

Luna Rossa si prepara per uno dei momenti più iconici e di immediato impatto anche nell’immaginario collettivo: il varo della barca. Sabato 13 aprile alle ore 13.00 verrà ufficialmente battezzato l’AC75, ovvero lo scafo con cui il sodalizio italiano prenderà parte alla prossima edizione America’s Cup.

La cerimonia avrà luogo presso il Molo Ichnusa di Cagliari, da anni quartier generale del team guidato dallo skipper Max Sirena e seguito da vicino dal patron Patrizio Bertelli. Sarà una presentazione in pompa magna e alla luce del sole, un chiaro messaggio quando mancano poco più di quattro mesi all’inizio dell’avventura nelle acque di Barcellona.

Luna Rossa affronterà infatti Ineos Britannia, Alinghi, American Magic, Orient Express nella Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo degli sfidanti che tra agosto e settembre designerà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che a ottobre metterà in palio la Vecchia Brocca. Il sogno è quello di portare in Italia il trofeo sportivo più antico al mondo.

Colore, caratteristiche e forme dello scafo saranno chiaramente top-secret per le prossime due settimane. La barca è recentemente uscita dai cantieri Persico di Bergamo ed è stata trasportata in Sardegna, ma sempre ben celata per evitare sguardi indiscreti. L’ultimo varo di un’imbarcazione di Coppa America avvenne nel 2019 alla presenza dell’allora premier Giuseppe Conte, mentre nel 2022 venne battezzato il prototipo LEQ12, impiegato proprio negli ultimi due anni per costruire l’AC75. La madrina nelle ultime due occasioni era stata Miuccia Prada, moglie di Patrizio Bertelli.