Tour of the Alps 2024: il percorso e le 5 tappe ai raggi X. Gara per scalatori, montagne a profusione

Torna il Tour of the Alps, una volta conosciuto come Giro del Trentino. Come sempre, cinque tappe che saranno una vera e propria scorpacciata di salite. Andiamo ad analizzare insieme il percorso di questa corsa, giunta all’edizione numero 47 e vinta lo scorso anno da Tao Geoghegan Hart.

PRIMA TAPPA – NEUMARKT/EGNA – KURTINIG ADW/CORTINA SSDV (133,3 km)

Dopo poco più di trenta chilometri c’è già il primo scollinamento oltre i 1000 metri: si sale su Andalo, un terza categoria bello lungo, di 15,5 chilometri al 5,1% medio, con una fase iniziale tra il 6 e l’8%, un tratto in falsopiano di tre chilometri e un’ultima rampetta oltre il 10%. Si transita all’arrivo con ancora 53 chilometri da percorrere, si entra in un circuito da ripetere due volte con lo strappo di Penon, 4,4 km al 9,4%: ultimi 13 chilometri pianeggianti.

SECONDA TAPPA – SALURN/SALORNO – STANS (189,1 km)

Frazione più nervosa, soprattutto nel finale, sconfinando anche in Austria; la più lunga di questa edizione. Frazione tutta in leggera salita, poi al traguardo volante di Vipiteno si comincia con il Passo del Brennero, 13,4 km al 3% di pendenza media, poi inizia la rumba. Un muro di 1400 metri al 7,4% al chilometro 154, poi nel finale la salita di Gnadewald, 4,5 km al 7,4% ma con punte anche al 13 attorno a metà ascesa. Arrivo che pende leggermente verso l’alto.

TERZA TAPPA – SCHWAZ -SCHWAZ (124,8 km)

Frazione interamente in territorio austriaco. Ottanta chilometri mossi ma che non dovrebbero creare troppo scompiglio, ma entrati nell’ultima parte di giornata ci saranno gli strappi parecchio duri di Weerberg (3,2 km al 9,5%) e Pillberg (3,2 km al 9,9%), da scalare due volte. Dopo l’ultima ascesa ci saranno 4500 metri di discesa e un rettilineo in leggera salita.

QUARTA TAPPA – LEIFERS/LAIVES – BORGO VALSUGANA (141,1 km)

La frazione regina di questo Tour of the Alps. Si comincia a salire dopo nemmeno sei chilometir passando per il Passo di San Lugano (15,2 km al 5,3%), discesa e altre due salite non categorizzate, quella di Sveseri (2,9 km al 9,2%) ed il Passo del Redebus (4,5 km all’8,9%, picco al 15% all’inizio). Si scende verso Zivignago e inizia la parte davvero dura: Passo del Compet verso Vetriolo Terme (9,6 km all’8,1%), salita che rimane spesso su quella pendenza con strappetti in doppia cifra. Poi il Passo del Vetriolo, anch’esso abbastanza esigente (11,1 km all’8,3%): si scollina ai -37, ci sarà un altro strappo, quello di Colle San marco (5,3 km al 7,1%) a dividere i corridori dal traguardo.

QUINTA TAPPA – LEVICO TERME – LEVICO TERME (118,5 km)

Frazione più breve di questo Tour of the Alps. Dopo metà gara abbastanza tranquillo, si va sul Palù del Fersina, salita lunga di 12,5 km con pendenza media del 6,2% da ripetere due volte: si tratta di una scalata abbastanza regolare. discesona che inizia attorno ai -26 dal traguardo, c’è il Valico di Tenna (2 km al 6,2%) prima dell’arrivo, anch’esso in leggera salita.