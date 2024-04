Tiro con l’arco: i convocati dell’Italia per il preolimpico di Essen. In palio i pass

Si avvicina l’estate ed ovviamente siamo tutti più incentrati verso quello che sarà l’evento sportivo del quadriennio: le Olimpiadi di Parigi. Si susseguono i tornei di qualificazione, si assegnano in questi giorni gli ultimi biglietti verso la capitale francese.

Nel weekend sarà la volta del tiro con l’arco che vedrà disputarsi tra il 5 e il 6 maggio il torneo preolimpico a livello continentale in quel di Essen.

La località tedesca sarà il fulcro della disciplina, visto che la settimana successiva sarà la sede degli Europei, altro appuntamento importante in chiave Cinque Cerchi. In palio comunque tre carte nazione per genere agli atleti meglio piazzati di NOC non ancora qualificati.

In casa Italia presenti tre uomini (le donne hanno già strappato un pass con Chiara Rebagliati): al via Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli.

Successivamente per la manifestazione continentale, oltre ai tre uomini, entrano in scena anche le donne che oltre che alle medaglie andranno a caccia del biglietto qualificante per la squadra: presenti Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati.