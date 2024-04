Tiro con l’arco, al via domani la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo: Italia a Shanghai con le seconde linee

Domani prenderà il via ufficialmente la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco, in programma a Shanghai da martedì 23 a domenica 28 aprile e valevole come evento che assegna punti per il ranking mondiale in ottica ripescaggio (di due squadre, sia al femminile che al maschile) per i Giochi Olimpici di Parigi.

La direzione tecnica nazionale dell’Italia ha effettuato una scelta importante di programmazione, preservando i “titolari” in vista dell’imminente doppio appuntamento (Preolimpico continentale ed Europei) di Essen, in Germania, e affrontando la trasferta asiatica di World Cup in Cina con le seconde linee per quanto riguarda il ricurvo.

La selezione azzurra nell’arco olimpico sarà dunque composta da Matteo Borsani (grande protagonista recentemente con il terzetto per la vittoria allo Spring Arrows), Matteo Bilisari, Michele Frangilli, Massimiliano Mandia tra gli uomini e Roberta Di Francesco, Vanessa Landi, Elisabetta Mijno, Aiko Rolando in campo femminile.

Vedremo se le “squadre B” saranno in grado di trovare l’exploit in una gara di altissimo livello, che vedrà la presenza di quasi tutte le superpotenze del tiro con l’arco globale (tra cui la Corea del Sud). Nella divisione compound saranno impegnati inoltre Marco Bruno, Michea Godano, Jesse Sut, Irene Franchini, Elisa Roner e Marcella Tonioli.