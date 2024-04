Tiro con l’arco, i ranking olimpici aggiornati dopo i Panamericani: Italia sempre in lizza per il ripescaggio verso Parigi 2024

I Campionati Panamericani sono ufficialmente andati in archivio emettendo dei verdetti molto importanti nel processo di qualificazione olimpica del tiro con l’arco verso Parigi 2024. Focalizzandoci sui terzetti, hanno festeggiato il ticket a cinque cerchi la Colombia al maschile (battendo il Canada allo shoot-off in finale) e gli Stati Uniti in campo femminile.

Queste squadre non parteciperanno dunque al Preolimpico mondiale di Antalya (che assegnerà 3 slot per gli uomini e 4 per le donne) e non verranno ovviamente prese in considerazione per il ripescaggio tramite ranking mondiale del 24 giugno (in entrambi i settori, verranno ammesse le migliori due formazioni della classifica tra chi non è riuscito a qualificarsi direttamente sul campo).

Prima del Preolimpico globale, l’Italia avrà un’altra chance di qualificare le squadre in occasione dei Campionati Europei di Essen (in palio una sola quota continentale). In ottica ripescaggio la situazione sembra abbastanza favorevole per il team maschile azzurro, attualmente secondo subito alle spalle di Cina Taipei e davanti a India e Cina ma con un discreto margine sulle altre inseguitrici, mentre al femminile la selezione tricolore è sesta a soli 9 punti dal 4° posto della Colombia.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati del tiro con l’arco a squadre per Parigi 2024, escludendo i Paesi già qualificati con il terzetto ed indicando tra parentesi per ciascuna formazione i quattro punteggi attualmente validi per la graduatoria:

RANKING OLIMPICO MASCHILE

1. Cina Taipei 206 (68+51+51+36)

2. Italia 202 (60+60+42+40)

3. India 200,5 (56+51+51+42,5)

4. Cina 194 (60+51+45+38)

5. Spagna 170 (51+48+36+35)

6. USA 165 (60+42+35+28)

7. Messico 162 (51+40+36+35)

8. Indonesia 160 (47,5+42+42+28,5)

9. Olanda 150 (50+36+36+28)

10. Brasile 147 (42+40+35+30)

RANKING OLIMPICO FEMMINILE

1. Cina 213 (60+51+51+51)

2. Cina Taipei 197 (68+51+42+36)

3. India 185 (56+45+42+42)

4. Colombia 152 (42+40+36+34)

5. Gran Bretagna 150 (60+35+28+27)

6. Italia 143 (42+36+35+30)

7. Olanda 140 (60+38+21+21)

8. Brasile 137,5 (42+36+34+25,5)

9. Spagna 135 (36+35+34+30)

10. Indonesia 134,5 (47,5+36+25,5+25,5)