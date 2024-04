Tiro a segno, Final Olympic Qualification Championship Rio de Janeiro 2024: i convocati dell’Italia

In vista del Final Olympic Qualification Championship di tiro a segno, che si terrà a Rio de Janeiro dall’11 al 20 aprile, lo staff tecnico della nazionale italiana ha reso nota la lista di convocati per l’evento che si terrà nel poligono brasiliano e che metterà in palio ben 16 pass, due per ogni singola specialità individuale, quattro al maschile e quattro al femminile, in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

In totale saranno 16 i convocati per la rassegna sudamericana: 9 uomini e 7 donne, divisi fra contest di carabina e pistola. Fra loro vi saranno Edoardo Bonazzi, Federico Maldini, Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti, oltre a Sofia Ceccarello e Maria Varricchio. Di seguito l’elenco completo di tutti i selezionati.

Carabina

Maschile

Edoardo Bonazzi, Simon Weithaler, Riccardo Armiraglio, Lorenzo Bacci

Femminile

Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro, Martina Ziviani

Pistola

Maschile

Luca Tesconi, Federico Maldini, Riccardo Mazzetti (automatica), Andrea Morassut (automatica), Massimo Spinella (automatica)

Femminile

Sara Costantino, Maria Varricchio, Chiara Giancamilli, Margherita Brigida Veccaro

Staff Tecnico: Pierluigi Ussorio (Direttore Preparazione Olimpica e Paralimpica), Roberto Di Donna (CT Pistola), Mauro Badaracchi (Tecnico Pistola), Flavio Erriu (Tecnico Pistola), Marco De Nicolo (Capo Tecnico Carabina), Giuseppe Fent (CT Carabina), Sabrina Sena (Tecnico Carabina).

Staff Sanitario: Gianpiero Cutolo (Medico Federale), Marco Certomà (Fisioterapista), Massimiliano Di Liborio (Psicologo).