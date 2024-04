Tabellone WTA Rouen 2024: Trevisan e Cocciaretto molto sfortunate nel sorteggio

Sorteggiato quest’oggi il tabellone del WTA 250 di Rouen, un evento che non è esattamente nuovo (è nato nel 2022), ma che quest’anno è riuscito a ottenere la promozione da 125 a 250. Ci sono alcune presenze particolarmente importanti, che evitano così il campo partenti più qualificato di Stoccarda.

Una è quella di Naomi Osaka: la giapponese sfiderà Martina Trevisan, che dunque risulta particolarmente sfortunata nel sorteggio. Va però detto che, se c’è una superficie sulla quale le distanze si riducono, questa è la terra. Altrettanto vero è che l’esordio rosso della toscana non è stato particolarmente soddisfacente, vista l’uscita di scena nell’ITF W100 di Saragozza ai quarti di finale.

Anche per Elisabetta Cocciaretto non c’è particolare sorriso, dato che l’avversaria è la padrona di casa Caroline Garcia, oltretutto dotata della testa di serie numero 2. In questo caso i precedenti sono tre, tutti a favore della transalpina, anche se l’ultimo risale a quasi due anni fa a Varsavia e, nel frattempo, la marchigiana ha decisamente elevato il proprio livello.

C’è molto in termini di figure in cerca di rilancio al via: la russa Anastasia Pavlyuchenkova guida il seeding, ma c’è anche la promessa sua connazionale Mirra Andreeva. E poi l’americana Sloane Stephens, già vincitrice degli US Open 2017, nonché l’ex numero 1 del mondo Karolina Pliskova.

TABELLONE WTA 250 ROUEN 2024

Pavlyuchenkova [1]-Robbe (FRA) [WC]

Qualificata-Rus (NED)

Linette (POL)-Jacquemot (FRA) [WC]

Qualificata-Blinkova [8]

Kalinina (UKR) [3]-Cornet (FRA)

Trevisan (ITA)-Osaka (JPN) [WC]

Qualificata-Avanesyan

Podoroska (ARG)-M. Andreeva [5]

Stephens (USA) [6]-Stearns (USA)

Pliskova (CZE)-Qualificata

Gracheva (FRA)-Tomova (BUL)

Sherif (EGY)-Yuan (CHN) [4]

Burel (FRA) [7]-Qualificata

Hibino (JPN)-Qualificata

Schmiedlova (SVK)-Parry (FRA)

Cocciaretto (ITA)-Garcia (FRA) [2]