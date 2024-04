Tabellone ATP Monaco 2024: in Baviera Zverev e Rune alla ricerca di soddisfazioni

Tabellone principale di scena a partire da lunedì per l’ATP 250 di Monaco di Baviera, che rappresenta un enorme pezzo di storia del tennis tedesco dal momento che si tiene fin dal 1899. Da qui sono passati tanti grandi vincitori.

Per l’Italia: Alberto Del Bono, Rolando Del Bello, Orlando Sirola, Martin Mulligan (quando giocava da italiano). Per il quadro mondiale: Gottfried von Cramm, Jaroslav Drobny, Budge Patty, Bob Hewitt, Roy Emerson, Manolo Santana, Guillermo Vilas, Manuel Orantes, Guillermo Vilas, Ivan Lendl (penultimo torneo vinto), Michael Stich, Roger Federer, Andy Murray.

I primi due del tabellone di quest’anno sono anche uomini che hanno conquistato questo torneo per due volte. Da una parte Alexander Zverev, che ci è riuscito nel 2017 e 2018, agli albori della carriera, dall’altra Holger Rune. Il danese, quantomeno, ha già la sicurezza di non incontrare in finale Botic van de Zandschulp come nel 2022 e 2023: ammesso che ci arrivino entrambi, al massimo potranno confrontarsi in semifinale.

Tantissimi, ovviamente, i tedeschi presenti: se ne contano otto sui 28 partecipanti, qualificazioni escluse. E a proposito di tabellone cadetto, va rimarcato come siano cinque gli italiani a tentare l’avventura bavarese. Nel presente momento è già fuori Edoardo Lavagno, ci sono anche Francesco Passaro, Andrea Pellegrino, Alessandro Giannessi e Alexander Weis.

TABELLONE ATP 250 MONACO 2024

Zverev (GER) [1]-Bye

Rodionov (AUT)-Vukic (AUS)

Rehberg (GER) [WC]-Michelsen (USA)

Garin (CHI)-Koepfer (GER) [7]

Fritz (USA) [3]-Bye

Qualificato-Thiem (AUT)

Qualificato-Molleker (GER) [WC]

Kopriva (CZE)-Draper (GBR) [6]

Auger-Aliassime (CAN) [5]-Marterer (GER)

Daniel (JPN)-O’Connell (AUS)

Qualificato-van de Zandschulp (NED)

Bye-Struff (GER) [4]

Shevchenko (KAZ) [8]-Hanfmann (GER)

Qualificato-Topo (GER) [WC]

Ugo Carabelli (ARG)-Galan (COL)

Bye-Rune (DEN) [2]