Superbike, Nicholas Spinelli stupisce tutti e vince una gara-1 folle ad Assen. Bautista sul podio e Bulega fuori dalla top-10

Finita nell’album dei ricordi gara-1 del GP d’Olanda, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito di Assen (Paesi Bassi) i centauri della categoria delle derivate dalla serie si sono dati battaglia per ottenere il miglior riscontro possibile. Una prima manche pazza, in cui le condizioni meteo particolari l’hanno fatta da padrone.

Il tutto è finito anzitempo, quando mancavano 7 giri al termine, per via di un problema tecnico che ha riguardato la Yamaha di Andrea Locatelli: la R1 del centauro nostrano ha inondato d’olio la pista e la Direzione Gara, visto che i 2/3 erano stati completati, ha interrotto con la bandiera rossa in via definitiva e regalato una gioia incredibile a Nicholas Spinelli.

Il pilota italiano del Team Barni ha compiuto un’autentica impresa. Presente in questo round in sostituzione di Danilo Petrucci, infortunatosi in allenamento, Spinelli ha affrontato il suo esordio assoluto nella categoria ieri e oggi si è cimentato nella sua prima gara. Una manche difficile, con asfalto maculato a causa della pioggia, con zone d’asciutto mixate ad altre di bagnato.

La scelta è stata quella di montare gomme intermedie e così Spinelli, che partiva dall’undicesima piazza, è andato in fuga, mentre gli altri erano costretti a guidare sulle uova. Un vantaggio che è arrivato a 26″. La pista, di giro in giro, si è asciugata e i piloti con le gomme slick sembravano destinati a riprendere il fuggitivo, ma poi la bandiera rossa ha posto la parola fine. Grande festa per un pilota proveniente dalla Supersport 600.

Di conseguenza, a completare il podio sono stati il turco Toprak Razgatlioglu (BMW) e lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati), rispettivamente a 3.025 e a 3.392 dalla vetta. Nella top-5 hanno concluso l’australiano Remy Gardner (Yamaha) a 5.989 e il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 6.256. Sesto posto per l’autore della pole-position Jonathan Rea (Yamaha) e nono l’altro italiano Axel Bassani (Kawasaki). Caduta, invece, per Andrea Iannone (Ducati), mentre era in lotta per il podio.

Undicesima piazza per Nicolò Bulega, leader della classifica generale. Il pilota italiano della Ducati ufficiale non ha mai trovato il ritmo in queste condizioni di pista e ha terminato a 25.271. Bulega conserva la vetta del campionato, ma vede avvicinarsi incredibilmente Razgatlioglu e Bautista, a una sola lunghezza entrambi nella graduatoria complessiva.

CLASSIFICA GARA-1 GP OLANDA SUPERBIKE 2024

1 24 SPINELLI Nicholas Ducati Panigale V4R LEAD LEAD LEAD LEAD 1’39.709 286 287

2 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 3.205 +3.205 +2.395 +1.979 1’35.777 290 294

3 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 3.392 +0.187 +0.102 +0.110 1’35.972 293 293

4 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 5.989 +2.597 +2.689 +2.762 1’36.735 283 288

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 6.256 +0.267 +0.263 +0.296 1’36.911 288 288

6 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 6.361 +0.105 +0.333 +0.229 1’36.719 286 289

7 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 6.474 +0.113 +0.084 +0.169 1’36.451 283 292

8 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 12.289 +5.815 +5.726 1’37.327 290 292

9 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 12.013 +0.205 1’37.655 283 296

10 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 17.794 +5.781 +5.725 +5.558 1’38.110 286 286

11 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 25.271 +7.477 +7.526 1’37.115 291 291

12 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 40.632 +15.102 PIT IN 1’37.249 290 290

13 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 57.577 +16.945 1’38.552 284 286

14 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R > 1′ +6.381 1’39.344 282

15 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1 LAP 1’39.982 278 281

16 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1 LAP 1’40.332 286 286

17 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 1 LAP 1’42.967 282 282

18 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 2 LAPS 1’39.875 282 283

19 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 3 LAPS 1’38.882 290 290

RT 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’42.337 285 285

RT 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’47.385 280 280

RT 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’48.734 285 285