Sport in tv oggi (martedì 9 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 9 aprile: in programma il tennis con il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, il basket con l’EuroCup e la Champions League, il calcio con la Champions League, e molto altro.

Dopo aver vinto il titolo nell’ATP 250 di Marrakech, in Marocco, Matteo Berrettini farà oggi il proprio esordio nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, avendo ricevuto una wild card per il torneo del Principato di Monaco, che si gioca sulla terra battuta outdoor, saltando così le qualificazioni.

Matteo Berrettini giocherà nel secondo match dalle ore 11.00 sul Court Rainier III, il campo principale, comunque non prima delle ore 12.30, e se la vedrà con il serbo Miomir Kecmanovic: l’unico precedente, giocato negli ottavi di Indian Wells 2022 sorrise proprio al balcanico.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 9 aprile

09.00 Badminton, Europei: 1° turno doppio maschile, femminile, misto -Badminton Europe TV

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: 1° e 2° turno singolare, 1° turno doppio (1° turno singolare: 2° match dalle 11.00, non prima delle 12.30 Berrettini-Kecmanovic; 2° turno singolare: 4° match dalle 11.00 Musetti-Fils, 1° turno doppio: 2° match dalle ore 11.00 Bolelli/Vavassori-Rinderknech/Vacherot) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, Now, Tennis TV

11.50 Ciclismo, Giro d’Abruzzo: 1a tappa, Vasto-Pescara – 13.50 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Rai Sport HD, Rai Play

16.00 Calcio femminile, Qualificazioni Europei U19: Italia-Inghilterra – figc.it

18.15 Calcio femminile, Qualificazioni Europei 2025: Finlandia-Italia – Rai 2 HD, Rai Play

19.30 Basket, Eurocup: Paris – JL Bourg en Bresse-Prometey – DAZN

20.00 Basket, Champions League: Promitheas – Málaga – DAZN

20.30 Basket, Champions League: Ludwigsburg – UCAM Murcia – DAZN

21.00 Calcio, Championship: Leeds-Sunderland – DAZN

21.00 Calcio, Champions League: Real Madrid-Manchester City – Canale 5, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Infinity+, Sky Go, Now

21.00 Calcio, Champions League: Arsenal-Bayern – Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Go, Now, Infinity+

