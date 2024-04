LIVE Giro d’Abruzzo 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Adam Yates la stella, c’è Froome!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa del Giro d’Abruzzo 2024, breve corsa a tappe che si svolge nel centro del nostro Paese, in questa settimana che porta ulteriormente vicini allo start del Giro d’Italia.

In questa frazione d’apertura si va da Vasto a Pescara per un totale di 161 km: un percorso mosso, ma con poche insidie reali, visto che l’unico GPM di giornata è quello di Chieti. Sarà quindi volata? E’ molto probabile, a meno che qualche fuggitivo o finisseur non riesca a tirare un brutto scherzo alle ruote veloci del gruppo.

Tutto è pronto quindi per la partenza della corsa e di una carovana che include, fra gli altri, Adam Yates, il favoritissimo corridore della UAE Team Emirates, e Chris Froome, il britannico della Israel-Premier Tech; senza dimenticare il kazako dell’Astana Alexey Lutsenko.

i cui aggiornamenti verranno forniti a partire dalle 13.30, vi aspettiamo!