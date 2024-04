LIVE Finlandia-Italia, Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA: azzurre a caccia di altri 3 punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Finlandia-Italia, secondo match del Gruppo 1 della Lega A delle Qualificazioni agli Europei di calcio femminile 2025. Dopo la convincente vittoria contro l’Olanda dello scorso venerdì ritorna in campo la nazionale azzurra, che affronterà ad Helsinki, Finlandia, la formazione di casa.

La squadra di Andrea Soncin ha iniziato alla grande il proprio cammino verso gli Europei 2025. Le azzurre hanno sconfitto 2-0 l’Olanda grazie alle reti di Valentina Giacinti e Agnese Bonfantini. L’Italia ha così dato seguito alle ottime prestazioni maturate lo scorso autunno in Nations League, dove la formazione italiana è riuscita ad ottenere risultati positivi sia con la Svezia che con la Spagna.

Il convincente successo contro l’Olanda ha portato l’Italia in cima alla classifica a pari punti con la Norvegia, vincitrice per 4-0 ai danni della Finlandia. Ogni punto potrebbe essere prezioso in un girone sulla carta estremamente equilibrato: per strappare il pass diretto per gli Europei bisogna terminare le qualificazioni nelle prime due posizioni, evitando così gli spareggi.

Il fischio d'inizio dell'incontro tra Finlandia ed Italia è previsto alle 18.15.

PROBABILI FORMAZIONI

Finlandia (4-4-2): Korpela, Koivisto, Nystrom, Kuikka, Tynnila, Ahtinen, Summanen, Oling, Kosola, Rantala, Sallstrom. CT: Saloranta.

Italia (4-4-2): Giuliani, Bartoli, Lenzini, Linari, Boattin, Bonfantini, Caruso, Giugliano, Greggi, Giacinti, Bonansea. CT: Soncin.