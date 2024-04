Sinner saldamente primo nella classifica ATP Race verso Torino: Djokovic a quasi 3000 punti!

L’approdo in semifinale nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo consente a Jannik Sinner di incamerare altri 200 punti (400 da inizio manifestazione) nella Race ATP: l’azzurro si porta a quota 4300, con 1650 punti di margine sul più immediato inseguitore, il russo Daniil Medvedev, secondo con 2650. In caso di successo in semifinale l’azzurro salirebbe a quota 4550, mentre imponendosi in finale si porterebbe a 4900.

Va ricordato, però, che il tennista italiano, avendo vinto gli Australian Open, è già virtualmente qualificato alle Finals di fine anno, che si disputeranno ancora a Torino: al termine dell’ultimo torneo dell’ATP Tour dell’anno solare appare uno scenario del tutto inverosimile quello che vedrebbe Jannik Sinner fuori dai primi sette della classifica mondiale (che corrisponderà proprio alla Race to Turin).

Nella malcapitata eventualità, però, in cui non dovesse rientrarvi, l’azzurro potrebbe sfruttare la regola che permette al meglio piazzato tra i vincitori dei tornei del Grand Slam compresi tra l’ottavo ed il ventesimo posto di prendere parte alle Finals.

Inoltre, qualora vi siano due vincitori Slam compresi tra l’ottavo ed il ventesimo posto, soltanto chi sarà meglio piazzato tra i due avrà diritto alla partecipazione, mentre l’altro sarà la prima riserva. Qualora i campioni Slam siano tutti tra i primi 7, oppure oltre il 20° posto, allora anche l’ottavo classificato andrà alle Finals.

RACE TO TURIN 2024

1 Jannik Sinner 4300 (può arrivare a 4900)

2 Daniil Medvedev 2650

3 Alexander Zverev 1935

4 Carlos Alcaraz 1700

5 Alex de Minaur 1695

6 Grigor Dimitrov 1565

7 Casper Ruud 1525 (può arrivare a 2125)

8 Novak Djokovic 1310 (può arrivare a 1910)

9 Hubert Hurkacz 1260

10 Ugo Humbert 1225