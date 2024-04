Sinner spiega il problema fisico: “Niente di grave, ma alcuni giorni si fa sentire di più”

Jannik Sinner sbroglia la pratica Pavel Kotov e raggiunge gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Sulla terra rossa spagnola (si è giocato con il tetto chiuso) il numero uno del tabellone ha superato il tennista russo con il punteggio di 62 75 in un’ora e 38 minuti di gioco, non mettendo in mostra il suo miglior tennis e, di pari passo, segnalando qualche scricchiolio a livello fisico.

Al termine del match il tennista altoatesino ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito a bordo campo: “Il primo set è risultato particolare dato che in avvio ci sono stati un paio di break, quindi ho cercato di migliorare il rendimento al servizio e le cose sono migliorate. Dopodiché nel secondo set il mio avversario ha iniziato a rispondere meglio ma ho tenuto un buon ritmo”.

Il nativo di San Candido prosegue nel suo racconto: “Ogni giorno è diverso e il feeling varia sempre. Oggi penso di averlo avuto migliore con la palla, penso sia stata la prima volta in cui mi sentivo così qui a Madrid. A questo punto vediamo domani come andrà il prossimo match”.

L’aspetto più importante della serata, però, è valutare le condizioni fisiche nel numero 2 del mondo: “Ho avuto un po’ di problemi all’anca destra negli utlimi tempi. Niente di serio, ma a volte lo sento un po’ più forte come oggi. Altri giorni mi sento molto meglio. In vista di domani? Lo staff che mi cura mi farà trovare pronto al 100% per l’occasione. Ad ogni modo valuteremo cos’è meglio per il mio corpo”.