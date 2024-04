Sinner spiega il problema fisico di Montecarlo e la causa che lo ha generato

Seconda sconfitta stagionale in singolare nel 2024 per Jannik Sinner, che ha ceduto quest’oggi a Stefanos Tsitsipas nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. 6-4 3-6 6-4 il punteggio conclusivo in favore del greco, che ha approfittato nel terzo set di alcune circostanze favorevoli dopo essersi ritrovato sotto di un break.

Grandi rimpianti per il numero 2 al mondo, penalizzato da un grave errore arbitrale sulla palla per il doppio break (doppio fallo abbastanza evidente di Tsitsipas non chiamato) che lo avrebbe portato avanti 4-1 nel terzo e decisivo set. Successivamente l’altoatesino ha cominciato ad accusare dei problemi fisici, fortunatamente non gravi, rivelatisi cruciali però per l’esito dell’incontro in favore dell’ellenico (che ha rimontato da 2-4 a 6-4).

Jannik, nella conferenza stampa post-partita, ha spiegato l’entità del problema e la possibile causa che lo avrebbe generato: “Quello che è successo dopo (l’errore arbitrale, ndr) forse è una conseguenza di quel momento. Ho avuto dei crampi per il nervosismo, ma bisogna accettare il verdetto del campo. Non è niente di grave. Ho giocato tante partite. Alla fine ho fatto semifinale nuovamente in un Masters 1000. Ora ho bisogno di tempo per recuperare. Madrid sarà un torneo di totale preparazione per Roma e Parigi, perché lavoreremo in palestra”.