Sinner-Rune, precedenti roventi sempre al terzo set: una rivincita e la rincorsa al pareggio

Jannik Sinner incrocerà Holger Rune nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano se la dovrà vedere con il rognoso danese, reduce dalla maratona contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Si preannuncia una sfida molto insidiosa per il numero 2 del mondo, capace di surclassare Korda e Struff nelle prime due apparizioni sulla terra rossa del Principato. Il 22enne sarà chiamato a fronteggiare il numero 7 del ranking ATP in quella che sarà una rivincita della semifinale dello scorso anno.

In quell’occasione Rune si impose con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5: dopo un primo set dominato in lungo e in largo dal fuoriclasse altoatesino, il nordico si scatenò provocando anche l’avversario e riuscì a ribaltare il confronto. I precedenti complessivi sono tre, due vinti da Rune: oltre al sigillo di dodici mesi fa in Costa Azzurra, va annoverata anche la semifinale del torneo ATP 250 di Sòfia quando si impose in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-4, 5-2 e ritiro. Si tratta dunque di un’affermazione sul cemento indoor e di una sulla terra rossa.

Jannik Sinner ha però vinto l’ultimo testa a testa: lo scorso novembre si impose per 6-2, 5-7, 6-4 nella fase a gironi delle ATP Finals, dove poi si spinse fino all’atto conclusivo perso contro il serbo Novak Djokovic. Il nostro portacolori punta a riequilibrare la situazione e a qualificarsi alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Karen Khachanov.