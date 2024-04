Simon Carr: “Giornata speciale, puntavo alla generale ma mi sono ritrovato”

Ad un anno di distanza Simon Carr esulta ancora al Tour of the Alps. Il britannico va a prendersi la quarta tappa in Trentino con una grandissima impresa da lontano: in fuga sin da inizio gara, è andato via in solitaria a 45 chilometri dal traguardo ed ha resistito al meglio alla rimonta del gruppo dei migliori.

Le sue parole all’arrivo: “Oggi è stato davvero speciale anche perché i primi giorni sono stati davvero duri. Sono venuto qui con ambizioni piuttosto legittime per la classifica generale e ho lavorato davvero duramente per ottenerle. Ma ho dovuto soffrire per l’allergia perdendo tanto nei primi giorni”.

Poi: “La squadra e Juanma, il mio DS, hanno detto che avevano ancora fiducia in me e che queste cose possono andare via velocemente così come arrivano. Oggi mi sono ritrovato”.

Raccontando il finale: “A un certo punto il divario è sceso a meno di un minuto, quindi ho continuato a spingere in discesa. Sulla salita finale ero più fiducioso. Sono davvero contento del risultato”.