Ranking ATP, Sinner scavalca Alcaraz ed é n.2. Gran balzo di Nardi

Jannik Sinner centra l’assalto al numero 2 del mondo: dopo aver perso lo scontro diretto per la seconda posizione a Indian Wells contro Carlos Alcaraz, l’azzurro ha vinto il torneo di Miami e ha approfittato del k.o. nei quarti di finale dello spagnolo contro Dimitrov. Il giocatore di Sesto Pusteria è il primo italiano di sempre a raggiungere questa posizione nella classifica mondiale. Proprio Dimitrov rientra in top 10 per la prima volta dal 2018: un rovescio a una mano torna così tra i primi 10.

RANKING ATP

Lunedì 1° aprile 2024

1 Novak Djokovic 9725

2 Jannik Sinner 8710

3 Carlos Alcaraz 8645

4 Daniil Medvedev 7165

5 Alexander Zverev 5415

6 Andrey Rublev 4890

7 Holger Rune 3795

8 Casper Ruud 3615

9 Grigor Dimitrov 3540

10 Hubert Hurkacz 3425

Gli italiani in top 100 dopo questa settimana sono invece otto: Luca Nardi si consolida vincendo il Challenger di Napoli e salendo al numero 75 del mondo, mentre agguanta la centesima posizione Fabio Fognini grazie alle uscite di coloro che erano vicini a lui in classifica.

Sempre in 24esima posizione Lorenzo Musetti dopo gli ottavi di finale raggiunti a Miami, best ranking per Matteo Arnaldi che sale al numero 35 dopo l’ottavo di finale. Scende di otto posizioni Lorenzo Sonego (numero 61), stabile al numero 63 Flavio Cobolli, mentre sale al numero 72 Luciano Darderi (best ranking)

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 1° aprile 2024

2 Jannik Sinner 8710

24 Lorenzo Musetti 1610

35 Matteo Arnaldi 1171

61 Lorenzo Sonego 875

63 Flavio Cobolli 865

72 Luciano Darderi 781

75 Luca Nardi 748

100 Fabio Fognini 599

135 Matteo Berrettini 470

136 Andrea Vavassori 470

144 Giulio Zeppieri 450

145 Matteo Gigante 450

163 Andrea Pellegrino 402

164 Stefano Napolitano 397

178 Mattia Bellucci 340

195 Stefano Travaglia 307

196 Franco Agamenone 307

200 Francesco Passaro 300