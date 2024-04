Quante posizioni guadagna Sonego nel ranking ATP? Punti jolly da lucky loser: dove può arrivare a Montecarlo

Lorenzo Sonego, ripescato in extremis come lucky loser al posto dell’infortunato Carlos Alcaraz (che ha dato forfait nella giornata di ieri per un fastidio all’avambraccio destro) e ammesso quindi direttamente al secondo turno del tabellone principale dopo aver perso tre giorni fa contro Roberto Bautista Agut nelle qualificazioni, ha sfruttato al meglio l’occasione battendo il canadese Felix Auger-Aliassime e approdando così agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo.

Il torinese è già certo di portare a casa dei punti ‘jolly’ che potrebbero risultare decisivi in ottica qualificazione olimpica per Parigi 2024, ma a questo punto non deve fermarsi anche considerando il tabellone. Agli ottavi Sonny affronterà uno tra il francese Ugo Humbert ed il cinese Zhizhen Zhang, avversari insidiosi (soprattutto il transalpino) ma sicuramente non ingiocabili.

Sonego, 57° dopo l’ultimo aggiornamento del ranking ATP, si è già portato virtualmente a ridosso della top50 e con un eventuale accesso ai quarti balzerebbe verso il 44°/45° posto della graduatoria. La semifinale lo proietterebbe addirittura alle porte della top30 mondiale, mentre arrivando fino in fondo ipotecherebbe il pass olimpico e metterebbe nel mirino il suo best ranking (n.21).

RANKING ATP LORENZO SONEGO 15 APRILE

Ranking lunedì 8 aprile: 915, 57° posto.

Punti da scartare lunedì 15 aprile: 45 (ATP Montecarlo 2023).

Punti da incamerare lunedì 15 aprile: al momento 116 (Montecarlo 2024).

Ranking con il passaggio agli ottavi: 986, 51° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1086 punti, 44° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1286 punti, 32° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1536 punti, 24° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 1886 punti, 20° posto virtuale.