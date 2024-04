Quando torna a giocare Matteo Berrettini? Calendario prossimi tornei, con Roma all’orizzonte

Matteo Berrettini è stato sconfitto dal serbo Miomir Kecmanovic al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano era probabilmente affaticato dopo la cavalcata di cui si è reso protagonista al torneo ATP 250 di Marrakech e si è inchinato in due set al cospetto di un avversario particolarmente rognoso. Il romano, tornato ad alzare al cielo un trofeo dopo due anni di digiuno, occupa attualmente il numero 84 del ranking ATP, ma la battuta d’arresto odierna lo ha fatto scivolare al 97mo posto virtuale e con il rischio di uscire nuovamente dalla top-100.

Quello nel Principato era il quarto impegno stagionale di Matteo Berrettini: finale persa al Challenger di Phoenix, sconfitta al primo turno al Masters 1000 di Miami, vittoria all’ATP 250 di Marrakech, ko all’esordio al Masters 1000 di Montecarlo. Quando tornerà in campo il finalista di Wimbledon 2021? Il 21enne prenderà parte al torneo ATP 250 di Monaco: impegno sulla terra rossa della città tedesca dal 15 al 21 aprile, dove dovrebbero giocare anche il padrone di casa Alexander Zverev e il danese Holger Rune (detentore del titolo).

A seguire Matteo Berrettini giocherà il Masters 1000 di Madrid, a cui risulta iscritto in virtù del ranking protetto, di cui sta usufruendo dopo sei mesi di inattività agonistica. L’impegno nella località spagnola è dal 24 aprile al 5 maggio, per poi concentrarsi sul Masters 1000 di Roma: agli Internazionali Roma, in calendario dall’8 al 19 maggio, prenderà parte al tabellone principale grazie a una wild-card. Dopo la tripletta sul mattone tritato sarà arrivato il momento di pensare al Roland Garros, secondo Slam della stagione. L’azzurro ha bisogno di fare parecchi punti nei prossimi due mesi se vorrà qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CALENDARIO PROSSIMI TORNEI MATTEO BERRETTINI

15-21 aprile ATP 250 Monaco

24 aprile-5 maggio Masters 1000 Madrid

8-19 maggio Masters 1000 Roma