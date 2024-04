Quando gioca Sinner i quarti a Madrid? Le ipotesi di orario dopo il giorno di riposo

Jannik Sinner ha saputo rimontare di forza Karen Khachanov e a imporsi in tre set, meritandosi così la qualificazione ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha sofferto l’eccellente livello di tennis offerto dal russo nella prima frazione e ha dovuto fare i conti con un servizio estremamente solido, ma poi sulla lunga distanza è emersa la caratura tecnica e agonistica del fuoriclasse altoatesino, capace di chiudere i conti con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-3.

Jannik Sinner potrà ora godersi un giorno di riposo, in modo da recuperare dopo i due incontri ravvicinati disputati tra lunedì e martedì. Il 22enne aveva manifestato dei dolori all’anca, fortunatamente arginati prima del confronto odierno. Il numero 2 del mondo tornerà dunque in campo giovedì 2 maggio per affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha regolato il norvegese Casper Ruud in due set.

Si preannuncia dunque una partita estremamente avvincente e complessa, in cui il nostro portacolori cercherà di fare la differenza per meritarsi l’approdo in semifinale e 400 punti fondamentali per continuare la rincorsa al numero 1 del mondo. Quando gioca Sinner i quarti a Madrid? L’appuntamento è dunque per giovedì 2 maggio, ma l’orario verrà definito soltanto mercoledì 1° maggio. Le possibilità sono due: o nella fascia pomeridiana (alle ore 13.00) o nella fascia serale (non prima delle ore 20.00, tra il primo quarto e il secondo è prevista anche una semifinale femminile).

Jannik Sinner non ha mai nascosto di preferire giocare sotto la luce del sole, dunque il match alle ore 13.00 sarebbe favorevole e avrebbe anche una maggiore possibilità di recupero in vista dell’eventuale semifinale di venerdì. Scendendo in campo alla sera finirebbe tardi e potrebbe avere qualche difficoltà in più nel ritrovare le energie in vista di un possibile confronto contro Medvedev o Nadal (ampiamente favorito contro Lehecka).

QUANDO GIOCA SINNER I QUARTI A MADRID? DATA E ORARIO

Jannik Sinner giocherà giovedì 2 maggio.

L’orario verrà definito mercoledì 1° maggio, le possibilità sono due: o alle ore 13.00 (primo incontro della sessione pomeridiana) o non prima delle ore 20.00 (primo match della sessione serale).