Lotta, Preolimpico Baku 2024: i pass olimpici in palio per ogni categoria

Da domani a domenica a Baku, in Azerbaigian, si disputerà il torneo europeo di qualificazione olimpica della lotta, che metterà in palio 2 pass per Parigi 2024 in ciascuna delle 18 categorie di peso complessive tra greco-romana, lotta femminile e stile libero.

Saranno dunque 36 i pass complessivi in palio (così come per Americhe, Africa/Oceania ed Asia), dopo che ai Mondiali 2023 ne erano stati assegnati 90 (5 per categoria): le ultime 54 carte olimpiche (3 per categoria) verranno distribuite nel torneo mondiale di qualificazione olimpica, previsto dal 9 al 12 maggio.

L’Italia, che aveva chiuso i Mondiali 2023 senza aver portato a casa alcun pass, sarà presente in 16 delle 18 categorie previste: in ciascuno dei tre giorni della manifestazione le qualificazioni scatteranno dalle ore 08.30 italiane, mentre le semifinali che assegneranno i pass olimpici si svolgeranno dalle ore 16.00 italiane.

Il cammino dell’Italia sarà inaugurato domani nella greco-romana da Jacopo Sandron (60 kg), Andrea Setti (67 kg), Riccardo Abbrescia (77 kg), Leon Rivalta (87 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (97 kg), mentre non ci saranno azzurri in gara nei 130 kg.

Sabato saranno poi in gara nella femminile Emanuela Liuzzi (50 kg), Maria Ferone (53 kg), Aurora Russo (57 kg), Elena Esposito (62 kg), Dalma Caneva (68 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg), con l’Italia che dunque giocherà le proprie carte in tutte le categorie di peso.

Domenica, infine, ci sarà la chiusura dedicata allo stile libero, con Simone Piroddu (57 kg), Frank Chamizo (74 kg), Aron Caneva (86 kg), Benjamin Honis (97 kg) ed Abraham Conyedo (125 kg), con l’Italia che invece non schiererà alcun azzurro nei 65 kg.

PASS IN PALIO AL PREOLIMPICO EUROPEO LOTTA BAKU 2024

Totale: 36.

Per ciascuna categoria: 2 (occorre vincere le semifinali per andare alle Olimpiadi di Parigi 2024).