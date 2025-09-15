Lotta, Honis fuori dal podio con rimpianti nei 92 kg ai Mondiali. Eliminato anche Realbuto

Si è appena conclusa senza grandi soddisfazioni per i colori azzurri la terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di lotta, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Zagabria (in Croazia). Quest’oggi sono stati assegnati altri quattro titoli iridati e si sono disputate le eliminatorie delle ultime due categorie dello stile libero maschile e delle prime due categorie femminili.

Day-3 che ha regalato all’Italia la prima vittoria della manifestazione, con Benjamin Honis che ha battuto 7-4 il turco Alperen Tokgoz al debutto nei ripescaggi vedendo poi sfumare in extremis l’accesso alla finale per il bronzo nei 92 kg. Il lottatore italiano si è fatto rimontare infatti da un vantaggio di 3-0 a 30 secondi dal termine, cedendo in extremis al kazako Kamil Kurugliyev (che ha poi perso nettamente lo spareggio per il 3° posto) con il punteggio di 4-3 e dovendosi accontentare del settimo posto assoluto.

Eliminazione al primo turno invece nei 65 kg per Colin Realbuto, sconfitto nel match d’esordio dal belga Ayub Musaev ed estromesso successivamente anche dall’ipotesi ripescaggio. In serata hanno vinto la medaglia d’oro il nordcoreano Chongsong Han nei 57 kg, il giapponese Kota Takahashi nei 74 kg, il greco Georgios Kougioumtsidis nei 79 kg e lo statunitense Trent Niemond Hidlay nei 92 kg.