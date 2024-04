Preolimpico lotta Baku 2024 oggi: orari 5 aprile, dove vederlo in tv, streaming, italiani in gara

Inizia quest’oggi con la greco-romana la tre giorni di gare del torneo europeo di qualificazione olimpica della lotta, che si disputerà a Baku, in Azerbaigian: in palio 2 pass per Parigi 2024 in ciascuna delle 6 categorie previste. Qualificazioni dalle 08.30 italiane e semifinali per il pass olimpico dalle 16.00 italiane.

Saliranno sulle materassine azere quest’oggi nella greco-romana Jacopo Sandron (60 kg), Andrea Setti (67 kg), Riccardo Abbrescia (77 kg), Leon Rivalta (87 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (97 kg). Non ci saranno italiani in gara nei 130 kg.

Di seguito il programma odierno del torneo europeo di qualificazione olimpica con l’indicazione degli orari italiani delle gare. La manifestazione non avrà copertura televisiva in diretta, ma sarà trasmessa in diretta streaming in abbonamento su UWW+.

CALENDARIO PREOLIMPICO EUROPEO LOTTA BAKU 2024

Venerdì 5 aprile

08.30-13.00 Qualificazioni greco-romana 60-67-77-87-97-130 kg

16.00-18.30 Semifinali pass olimpico greco-romana 60-67-77-87-97-130 kg

ITALIANI IN GARA OGGI

Jacopo Sandron (60 kg)

Andrea Setti (67 kg)

Riccardo Abbrescia (77 kg)

Leon Rivalta (87 kg)

Nikoloz Kakhelashvili (97 kg)

PROGRAMMA PREOLIMPICO EUROPEO LOTTA BAKU 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: in abbonamento su UWW+.