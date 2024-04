Lotta, la UWW istituisce due commissioni indipendenti per analizzare l’incontro Chamizo-Bayramov

La United World Wrestling, la federazione internazionale della lotta, ha istituito due diverse commissioni per analizzare in modo indipendente e separato le decisioni arbitrali, comprese le decisioni del challenge, dell’incontro tra l’azzurro Frank Chamizo e l’azero Turan Bayramov nel Preolimpico europeo di Baku, in Azerbaigian.

In un comunicato stampa la UWW fa sapere che ciascuna commissione sarà composta da tre membri, rispettivamente il presidente della Commissione Arbitrale più due esperti, e tre membri del Bureau con esperienza nell’arbitraggio e nelle regole della lotta internazionale.

Inoltre, il Presidente della Commissione Disciplinare della UWW nominerà un collegio di tre membri per esaminare i risultati delle indagini in corso, riguardanti le accuse di tentata corruzione e presunta violazione dell’integrità della lotta. Questa commissione deciderà le azioni disciplinari da intraprendere in materia.

La UWW afferma infine di essere risolutamente impegnata ad indagare a fondo ed a chiarire tutti gli aspetti dell’incontro di semifinale dei -74 kg dello stile libero tra Chamizo e Bayramov, garantendo trasparenza e sostenendo l’integrità della lotta.