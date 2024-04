Lotta, l’Italia presenta un reclamo ufficiale alla UWW circa l’esito della semifinale di Frank Chamizo al Preolimpico di Baku

L’Italia ha presentato un reclamo ufficiale alla United World Wrestling, la Federazione Internazionale della Lotta, in merito all’esito del match di Frank Chamizo nella semifinale dei -74 kg dello stile libero al Preolimpico europeo di Baku, in cui l’azzurro ha perso contro il padrone di casa azero Turan Bayramov, vittorioso per priorità (8-8), il quale ha guadagnato un pass non nominale per l’Azerbaigian.

Nella nota ufficiale rilasciata, la UWW, in merito al reclamo dell’Italia, fa sapere di aver ricevuto già tutta la documentazione sull’incontro: “La UWW ha un impegno costante per l’integrità della lotta ed ha già ricevuto il rapporto dal suo corpo arbitrale e dagli arbitri delegati della competizione“.

Le prossime mosse della Federazione Internazionale: “Tutte le azioni degli incontri, le decisioni arbitrali e le sfide saranno esaminate attentamente e in modo indipendente per determinare tutte le responsabilità ed adottare le sanzioni necessarie ed appropriate. Anche tutte le altre dichiarazioni fatte riguardo questo incontro e l’integrità di tutte le persone coinvolte saranno soggette ad un’indagine da parte dell’UWW“.