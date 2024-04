Perugia-Monza oggi in tv, finale Superlega volley: orario gara-3, programma in chiaro, streaming

Oggi giovedì 25 aprile (ore 18.00) si gioca Perugia-Monza, gara-3 della Finale Scudetto di volley maschile. Al PalaBerton va in scena il terzo atto della serie che mette in palio il tricolore (si gioca al meglio delle cinque partite: conquista il titolo chi vince tre incontri). La situazione è di perfetta parità (1-1): dopo la vittoria ottenuta dai Block Devils per 3-1 di fronte al proprio pubblico, i brianzoli hanno reagito tra le mura amiche e si sono imposti in rimonta al tie-break.

Si preannuncia un confronto decisamente vibrante, avvincente e appassionante: chi vince compie un passo importante verso il tricolore, chi perde sarà costretto a imporsi nel prossimo match per garantirsi la bella di spareggio. Simone Giannell guiderà la compagine umbra sfruttano l’ l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, i centrali Roberto Russo e Flavio Resende, il libero Massimo Colaci, senza dimenticare della possibilità di usufruire del martello Wilfredo Leon.

Monza sarà nelle mani degli attaccanti Eric Loeppky, Stephen Maar, Ran Takahashi sotto la regia di Cachopa, Gianluca Galassi e Gabriele Di Martino i centrali, Marco Gaggini il libero. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Monza, gara-3 della Finale Scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-MONZA VOLLEY OGGI

Giovedì 25 aprile

Ore 18.00 Finale Scudetto, gara-3: Sir Susa Vim Perugia vs Mint Vero Volley Monza – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA PERUGIA-MONZA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.