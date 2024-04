Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling misto 2024: orario, programma, streaming

Vietato sbagliare. Oggi, giovedì 25 aprile, si gioca alle 14:00 Italia-Germania, decima e ultima partita valida per la prima fase dei Campionati Mondiali 2024 di curling misto, competizione in scena questa settimana in Svezia, precisamente sul ghiaccio di Oestersund.

Dopo essere usciti sconfitti dalle sfide contro Norvegia ed Estonia Stefania Constantini e Francesco De Zanna dovranno stare attenti a non perdere contro la compagine teutonica per sperare di accedere ancora ai Qualification Game. I tedeschi dal canto loro sono intenzionati a far saltare il banco, cercando la risalita dal settimo posto con quattro vittorie e quattro sconfitte.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, match valido per il round robin dei Mondiali 2024 di curling doppio misto. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA OGGI

Giovedì 25 aprile

Ore 14.00 Italia vs Germania- Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.